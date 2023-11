«Él cree sus verdades» Reimond Manco criticó duramente el desempeño de Juan Reynoso con el equipo peruano

Reimond Manco brindó duras críticas sobre el desempeño de Juan Reynoso como entrenador de la selección peruana. Del mismo modo, sostuvo que el director técnico no acepta otras opiniones más que la suya dejando de lado las verdades de otras personas. Cabe resaltar que a la fecha no hemos conseguido ninguna victoria en las Eliminatorias, por lo cual nos posicionamos últimos en la tabla. Ante ello, Manco se atrevió a cantarle todas sus verdades al cuestionado técnico de la selección. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Reimond Manco arremetió contra Juan Reynoso

Tras la mala racha de la selección peruana en las Eliminatorias 2026, Reimond Manco analizó el presente de nuestro equipo a puertas de su encuentro contra Venezuela. Por tal motivo, él se mostró preocupado por la actual situación que tiene el plantel desde que Juan Reynoso entró como director técnico. En tal sentido, sostuvo que la relación entre la hinchada, los jugadores y el técnico está rota. De igual forma, resaltó que el «Cabezón» no acepta otras verdades más que la suya.

«Juan es una persona que él cree sus verdades y la de los demás no existe. Pase lo que pase va a morir siendo así y es parte de su personalidad», sostuvo el exjotita en el programa ‘Cojo y Manco’. «En la selección no le ha ido bien, su rotación, esquema, estilo, no le ha ido bien, porque nunca quiso escuchar que en la selección nunca podía hacer eso. Ahora lo hizo, no le funcionó y si continúa o no, creo que ya la relación, hinchas, técnico y jugadores, ahorita está rota», añadió.

¿Ya no hay confianza?

De igual forma, Reimond Manco resaltó que lo que formó y recuperó Ricardo Gareca en su momento, ahora se ha perdido. En ese sentido, sostuvo que Juan Reynoso ha roto toda confianza que existía entre los futbolistas, la hinchada y el director técnico. Lamentó que cuando eso sucede ya nada es igual y es sumamente complicado recuperar. Por ello, indicó que el «Cabezón» debería tener dignidad y abandonar su puesto como entrenador de la selección.

«Si continúa o no continua, yo creo que la relación hinchas-técnico-jugadores está rota. Juan ha destruido todo lo que en muchos años se formó y se hizo. Cuando tú rompes algo, así lo pegues no queda igual. Juan tuvo la oportunidad y no la aprovechó, le fue mal y esta bien. Uno tiene que ser caballero y tener dignidad como el DT de Chile», sentenció Reimond Manco.