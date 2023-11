«No tiene grandes jugadores» Jaime Bayly respaldó el desempeño de Juan Reynoso ¿Qué dijo?

Luego del bajo desempeño del equipo peruano en las Eliminatorias 2026, el cual nos posiciona últimos en la tabla, el periodista Jaime Bayly brindó su opinión al respecto. En tal sentido, para sorpresa de muchos, él considera que la culpa no sería del entrenador Juan Reynoso, sino de los propios jugadores. Por otro lado, reconoció la trayectoria del “Cabezón” en México y afirmó que le parece “un entrenador correcto”. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “No va a renunciar” Juan Reynoso seguiría como DT del equipo peruano según su contrato

Jaime Bayly respaldó a Juan Reynoso

En un reciente video del periodista peruano Jaime Bayly, opinó sobre el actual desempeño de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Por ello, sostuvo que la culpa no sería del entrenador Juan Reynoso, sino de los jugadores. Además, señaló que el DT no puede hacer magia con lo que tiene. En tal sentido, resaltó el desempeño que tuvo en México en donde triunfó.

“Perú está hundido al final de la tabla y me duele. No creo que sea culpa del entrenador Reynoso que en su día fue un gran jugador. Además, en México triunfó por todo lo alto como entrenador, yo creo que es un entrenador correcto. Pero, no tiene grandes jugadores, entonces no puede hacer magia. Es evidente que el fútbol peruano ha decaído mucho en los últimos años”, sostuvo el periodista.

También te puede interesar leer: “No va a renunciar” Juan Reynoso seguiría como DT del equipo peruano según su contrato

Reconoció el desempeño de Venezuela

En la misma línea, Jaime Bayly comentó que se siente preocupado por este siguiente encuentro de Perú ante Venezuela. Además, reconoció que la Vinotinto está en su mejor momento y resaltó el desempeño de los jugadores. Recordemos que la escuadra venezolana viene de una muy buena racha en estas Eliminatorias 2026. Por ello, se espera un difícil encuentro para nuestra selección peruana.

“Por ejemplo Venezuela, ahora está jugando sorprendentemente bien en las Eliminatorias y me da miedo el partido entre Perú y Venezuela que se va a jugar en Lima. Porque Venezuela viene de una buena racha. Van a dar pelea hasta el final. Los venezolanos están jugando. Ese chiquito Soteldo el que juega con el número 10 es un inspirado”, sostuvo Jaime Bayly.

El encuentro entre Perú y Venezuela se llevará a cabo hoy a las 9:00 pm y se espera que nuestra selección salga en busca de la victoria para empezar a salir del último lugar de la tabla de posiciones.