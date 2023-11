“El fracaso del año”: “Perdóname”, novela de Aldo Miyashiro y Erika Villalobos, sale del aire y entra “Luz de Esperanza”

¡Rotundo fracaso! Hace unos meses se anunciaba por todo lo alto el estreno de “Perdóname”, nueva producción de “Del Barrio Producciones”. Esta novela no hubiese tenido nada de especial, de no ser por la participación de Aldo Miyashiro y Erika Villalobos como los protagonistas y también los hijos de ambos. Sin embargo, y tan solo dos meses después de su inicio, la novela no va más al aire y será reemplazada por “Luz de Esperanza”.

También puedes leer: ¡Se arma la bronca! Said Palao es suspendido de Esto es Guerra y lanza amenaza: “No vuelvo ni a la final”

“Perdóname”, el fracaso del año

Aldo Miyashiro y Erika Villalobos estuvieron en el ojo de la tormenta el año pasado luego del ampay del “Chino” con Fiorella Retiz. Pese a que no lo anunciaron públicamente, hace unos meses, un ampay de la actriz con un “madurito” dejaba en evidencia que su relación no seguía más.

Sin embargo, no tuvieron problema alguno en ser los protagonistas de “Perdóname”. Esta novela que llegó a finales de septiembre a las pantallas de la televisión peruana. De inmediato, las críticas empezaron a caer para ambos y muchos señalaron que el morbo era el principal ingrediente de la producción.

“Dios mío, ¿cómo es posible este suceso?”, “Ahora sí ya lo vi todo”, “que conveniente, cuando no América Televisión”, “esto debe ser una broma”, “¿adelantaron el día de los inocentes?”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

También puedes leer: “Rompe ese pasado”, Magaly Medina aconseja a Greissy Ortega tras haber sido víctima de violencia

Pese a todo el preámbulo y la gran promoción que le dieron a la novela “Perdóname”, esta no convenció en rating y será reemplazada por “Luz de Esperanza”. Las cifras no fueron las esperadas por “Del Barrio Producciones”, por lo cual, la novela de Aldo Miyashiro y Erika Villalobos es considerada en redes como “el fracaso del año”.

“El verdadero fracaso televisivo”, “si algún día te sientes mal, recuerda que Michelle Alexander juntó a perro, gato y pericote en su novela y no tuvo el rating que quería”, “la cancelaron por bajo rating”, “todos vemos Papá en Apuros porque es una novela familiar y no morbosa”, señalaron en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Del Barrio Producciones (@delbarriopro)

¿Desenterraron al “León de la Cumbia”?

“Luz de Esperanza” será la novela que reemplazará a “Perdóname”. La novela de Aldo Miyashiro y Erika Villalobos solo dará hasta el viernes 8 de diciembre, dándole paso al “León de la Cumbia”.

“La Michelle Alexander revivió al León de la Cumbia y a su hija por enésima vez y ahora saldrá “Luz de Esperanza”. Reemplaza de la novela de Miyashiro que se convierte en el fracaso del año”, apuntó Ric la Torre en su cuenta de Twitter.

La Michelle Alexander revivió al León de la Cumbia y a su hija por enésima vez y ahora saldrá #LuzDeEsperanza en reemplazo de la novela de Miyashiro que se convierte en el fracaso del año. 👇🏼 pic.twitter.com/RKwm89J0h5 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) November 22, 2023

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse y criticaron la decisión de América Televisión. Asimismo. señalan que al popular “León de la Cumbia” lo ven “hasta en la sopa”.