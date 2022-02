«El pasado es pasado», Melissa minimiza conversaciones de Anthony con Paula

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En la última edición del programa de Magaly Tv La Firme Paula Manzanal mostró la evidencia de lo que habrían sido las conversaciones con Anthony Aranda cuando estaban en ‘coqueteos’ mientras el bailarín era pareja de competencia de Melissa.

Magaly Medina mostró las candentes conversaciones donde Anthony le reclamaba a Paula sobre las continuas fiestas a las que iba e incluso le decía ‘amor’ y ‘bebé’ los mismos términos que usa ahora con Melissa Paredes.

«Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, ósea no hay manera”, se pudo leer en uno de los tantos chats amorosos que le escribía el ‘Activador’.

Y por si fuera poco no solo se dejó al descubierto los chats sino también los audios de Anthony hacia Paula donde le decía que la extrañaba y que tenía sus planes de irse a España con ella intactos pues la influencer era su prioridad en ese entonces.

Ante las pruebas el reportero de Magaly buscó a la parejita del momento camino a cenar a un restaurante pro el Día del amor donde de inmediato le pregunto a Anthony si ya había visto las pruebas que confirmaban su trunca relación con ‘La Manzanal’.

Ante las ola de preguntas el bailarín solo atinó a guardar silencio y caminar de manera apresurada al restaurante tomando de la mano a Melissa quien puso cara de poco amigos pero minimizó las pruebas de la rubia modelo.

“Chicos déjennos disfrutar el Día del Amor, el pasado es pasado mi amor”, dijo Paredes al reportero quien preguntaba insistentemente.

Minutos después su incomodidad se hizo más evidente pues según la ex conductora eso pasó en el pasado cuando no tenía vinculo con Anthony, sin embargo, las fechas de las conversaciones demostrarían que era en el mismo timepo que ellos ya estaban en ‘coqueteos’.

“Escúchame, no nos importa. Gracias”, finalizó Melissa para entrar al restaurante.

Melissa Paredes revela su historia de amor con Anthony Aranda en San Valentín

La ex conductora de televisión se animó a revelar sus sentimientos y algunos detalles de su relación con el ‘activador’ en el Día de San Valentín.

Melissa Paredes y Anthony Aranda han querido demostrar que su relación es más fuerte de lo que parecía tras el ampay que protagonizaron. Ellos llevan juntos oficialmente, algunos pocos meses, pero eso no ha impedido que derrochen amor en redes sociales sin problema.

La ex conductora de televisión se animó a compartir un extenso mensaje en redes sociales en el que revela su sentir, desde que inició su romance con Anthony Aranda. Melissa Paredes compartió varias fotografías en las que aparece muy sexy al lado de su ‘activador’ y lo acompañó con una tierna frase.

Mira también: Flavia Laos es captada vomitando y orinando en plena vía pública

“Desde el día que decidí amarte sabía que iba a traer muchos contras a mi vida. Pero eso no me detuvo. Siempre he sido una fanática del amor. Siempre sigo mi instinto, y amarte es una de las cosas más lindas que tengo hoy en día. El mundo se podrá caer a pedazos pero si me estás sujetando la mano nada importa… @anthonyarandab te amo”, fueron las palabras de Melissa