«Ella me encanta»: Marcelo Tinelli se luce junto con Milett Figueroa en evento ¿Romance a la vista?

¿Nuevo romance? Marcelo Tinelli y Milett Figueroa coincidieron en un evento y se lucieron muy cercanos. Por su parte, el conductor argentino no dudó en piropear en repetidas ocasiones a la bailarina peruana, quien recibió con gusto los elogios de Tinelli. Ante ello, muchos usuarios en redes sociales se atrevieron a comentar al respecto dejando entrever que ya hay algo entre ambos. Cabe recordar que durante la competencia de «Bailando 2023», Milett Figueroa se mostró muy interesada en conocer más al famoso conductor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Magaly Medina destruye a Milett Figueroa: “Es su última oportunidad de destacar en algo”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en evento

Marcelo Tinelli vuelve a convertirse en un soltero codiciado luego de terminar su relación con Guillermina Valdés tras años juntos. Incluso, ambos llegaron a tener un hijo, Lorenzo. Sin embargo, la relación no fue para más. Aún así, ahora el conductor argentino no la piensa mucho y se ha mandado con todo hacia Milett Figueroa, de quien asegura que está encantado. Por ello, desde que la actriz peruana de 31 años llegó al show argentino, Marcelo Tinelli ha dejado en claro que quedó deslumbrado por la belleza de Milett.

🗣️ Marcelo Tinelli y Milett Figueroa juntos en un evento: "A mi ella me encanta" Cc @Intrusos pic.twitter.com/MX0bSm7a5D — América TV (@AmericaTV) November 3, 2023

Incluso, se mostró tan interesado en ella que la invitó a irse de vacaciones juntos al Machu Picchu. En tal sentido, hace unos días ambos fueron a ver la obra de teatro «Brujas» y hoy se lucieron juntos en un evento organizado por Pampita Arodh. Por ello, el programa «Intrusos» estuvo presente en el lugar para preguntarles sobre esta relación. “A mí ella me encanta. Lo digo en todos lados, se lo digo a ella en la cara también. Me parece una mujer muy atractiva, muy inteligente, sensible. No nos conocemos tanto pero, si se da, se dará”, expresó el conductor de Bailando.

También te puede interesar leer: ¿Y la química? Milett Figueroa habla sobre su cita con Marcelo Tinelli: “No era romántica”

¿Hay química entre ambos?

Durante su salida a presenciar la obra de teatro «Brujas», muchos esperaban que ambos tengan más que una velada de amigos. Ante ello, la bailarina peruana contó algunos detalles al respecto. «Estuvo hermoso, yo lo disfruté de principio a fin. Marcelo es una persona absolutamente sensible, se emocionó igual que yo». Su alegría era evidente, pero aclaró: «No era necesaria la cena porque creo que cada uno tenía que regresar a casa, era una invitación a salir como compañeros de trabajo».

Por su parte, Marcelo Tinelli no ha ocultado el interés que siente por Milett Figueroa, pues a pesar que no llegaran a cenar juntos. Él ha dejado en claro que está interesado en ella. Por estos motivos, luego de que se les viera juntos en el evento, el conductor argentino no dudó en elogiar la belleza de la actriz Milett Figueroa. Solo el tiempo dirá qué es lo que pueda pasar entre ambos.