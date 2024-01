«Es muy repetitivo»: Alondra García Miró se molesta y marca distancia de preguntas sobre Paolo Guerrero

Alondra García Miró, la modelo, está actualmente en Perú, y varios programas de radio no han dudado en tenerla como invitada para indagar acerca de sus próximos proyectos laborales, su nominación a los People’s Choice Awards y su situación sentimental. No obstante, es la propia audiencia que en muchas ocasiones le termina preguntando sobre la relación que tuvo con Paolo Guerrero. Ante ello, la modelo no se guardó nada y decidió responder al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alondra García Miró molesta por preguntas sobre Paolo Guerrero

La exparticipante de reality pidió disculpas a los seguidores de la emisora radial, expresando su incapacidad para responder preguntas relacionadas con su pasado amoroso. De esta manera, dejó en evidencia su decisión de no abordar el tema del ‘Depredador’. Recordemos que la modelo se encuentra en Perú y muchos medios la han invitado para conocer más detalles sobre su nominación a los People’s Choice Awards. Por tal motivo, ella marca distancia de responder preguntas sobre su expareja Paolo Guerrero.

“Me están haciendo preguntas que saben que, claramente, no voy a responder… con todo mi amor y cariño. Es inevitable, lo entiendo, por eso no digo nada. En la prensa también me preguntan si no me molesta, pero ¿sabes? es parte de su trabajo”, expresó la ojiverde.

Alondra pidió que le pregunten sobre sus proyectos laborales y no solo cuestionen su vida amorosa. “Ya es súper repetitivo. Hay más cosas importantes, no sé, he lanzado una colección importante con una marca, o he ido a un evento súper importante en el extranjero. Pero nunca faltan las últimas preguntas sobre el tema del amor, sobre mi vida personal”, mencionó.

¿Habló sobre el embarazo de Ana Paula Consorte?

Durante una entrevista con Infobae, a Alondra García Miró le preguntaron directamente sobre el embarazo de Ana Paula Consorte, la brasileña que espera un hijo con su expareja Paolo Guerrero. La respuesta de Alondra no pasó desapercibida, ya que siempre ha mantenido distancia en relación con ese tema.

“Es un tema que prefiero no hablar, creo que no viene mucho al caso. Es imposible que no me pregunten, pero entiéndanme a mí que es algo que prefiero mantener en privado. Siempre me he manejado así, Mantenerme en mi línea me da mucha tranquilidad, y eso no tiene precio”, comentó en un inicio.