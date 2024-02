"A Melissa la juzgaron y a Domínguez lo respaldan": Usuarios "sacan cara" por Melissa Paredes y dan con palo a Ethel y Janet

¡No se mide a todos con la misma vara! Christian Domínguez se presentó ayer en "América Hoy" y contó toda su verdad respecto a las infidelidades que cometió en su relación con Pamela Franco. Janet Barboza y Ethel Pozo fueron las encargadas de hacerle la entrevista y muchos esperaron preguntas incisivas y cuestionamientos hacia el cantante. Sin embargo, esto no pasó y, por el contrario, le brindaron su respaldo ante este "difícil momento", lo cual provocó la furia de los usuarios en redes, quienes recordaron que, en su momento, a Melissa Paredes prácticamente la botaron del programa.

Usuarios "chancan" a Janet Barboza y Ethel Pozo

Christian Domínguez decidió romper su silencio en exclusiva para "América Hoy". Días antes del estreno del programa, se promocionaba una entrevista "bomba" con el cantante, sin embargo, no fue como todos esperaban.

Ethel Pozo y Janet Barboza fueron las encargadas de realizar la entrevista y muchos esperaban preguntas incisivas y directas a la yugular. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Ambas conductoras en todo momento se mostraron muy permisivas con Christian Domínguez e incluso lamentaron la situación por la que estaba pasando.

"Todos cometemos errores", "vamos a extrañarte en la conducción", "que tire la primera piedra quien no haya cometido errores", fueron algunos de los comentarios de ambas conductoras.

Qué cínicos son "el trabajo no se le niega a nadie" y Melissa Paredes? A ella si se lo negaron, programa machista de mierda. A Melissa le dieron con palo y la botaron con una patada en el culo. #AmericaHoy pic.twitter.com/SIRi4JfNMI — Mimi lv's Tae 🇵🇪 | (@Strawn_thv) February 5, 2024

Estas actitudes colmaron la paciencia de los espectadores, quienes recordaron la entrevista que Ethel Pozo y Janet Barboza le hicieron a Melissa Paredes. En aquel entonces, la novia del "Activador" fue prácticamente "apedreada" y humillada por las dos conductoras en mención, por lo que se esperaba la misma severidad con Domínguez.

"Perú país machista", "que vergüenza con este par", "ahora todos los infieles tienen que ir al psicólogo", "infiel serial jajaja, en Perú no te aburres", "ahhhh pero con Melissa, un poco más le tiran piedras y le dicen pu**", se puede leer en redes sociales.

Melissa se pronuncia

Melissa Paredes también habría estado muy atento a esta entrevista y, al igual que todos, se quedó sorprendida con las nuevas "suavecitas" de la televisión. Por ello, no se quedó callada y mandó un contundente mensaje en sus redes sociales justo cuando entrevistaban a Christian Domínguez EN VIVO.

"Hay de ustedes, escribas y fariseos, que son HIPÓCRITAS" , se puede escuchar en el video subido por Melissa Paredes a su cuenta de Instagram. La razón de este potente mensaje te lo contamos líneas más adelante.

Todo lo dicho por Melissa Paredes tendría un fundamento, el cual se remontaría a su tan sonado ampay con el "Activador". En aquel entonces, la modelo fue duramente lapidada y cuestionada por Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes prácticamente la pusieron contra las cuerdas con sus preguntas.

Melissa Paredes mande INDIRECTA a #américahoy: "Escribas y fariseos HIPÓCRITAS" 😦🚨 pic.twitter.com/Yx67RGn2ez — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 5, 2024

Luego, Melissa Paredes no volvió a aparecer más en el programa y tiempo después aclaró las cosas. ¿Se fue o la sacaron? La popular "Meli" lo contó todo en una entrevista para "Mujeres al Mando".

"No es que yo la dejé, si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que ellos lo cometen, a ellos no se les quita nada, pero nosotras las mujeres sí. Eso me dolió", explicó la expareja de Rodrigo Cuba.