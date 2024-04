¿A puño limpio? Milett Figueroa habría tenido FUERTE PELEA con hija de Tinelli, según periodista argentino

¡Todo se descontroló! Marcelo Tinelli sorprendió hace un par de días al revelar que sus hijas no pasaban a Milett Figueroa. Tras esto, los rumores sobre una separación entre la popular parejita se dispararon más y ahora se suma lo revelado por Ángel de Brito, periodista de espectáculos del país "gaucho". Según el comunicador, la modelo peruana habría sostenido una fuerte pelea con una de las hijas del conductor de televisión y todo habría sucedido durante la grabación del reality "Los Tinelli".

Milett Figueroa habría tenido pelea con hija de Marcelo Tinelli

El tema del momento en Argentina es la supuesta crisis en la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Diversos medios de comunicación dan por hecho su distanciamiento, más aún por lo revelado por el conductor argentino, quien señaló que sus hijas no pasan a la exintegrante de "Combate".

Tras estas "explosivas" declaraciones, los conductores de "LAM" comenzaron hablando sobre la mediática pareja. Ángel de Brito, periodista "gaucho", sorprendió a todos al revelar cuál sería la verdad detrás del distanciamiento de ambos, el cual incluso llevó al presentador argentino a celebrar su cumpleaños sin la compañía de su pareja.

"Hay una parte en el reality, eso me contaron, que hay una fuerte discusión entre Milett y una de las hijas. ¿Por qué no se la fuman a Milett?", fueron las declaraciones de Ángel de Brito, las cuales no sorprendieron a sus compañeras de conducción.

"No hay una cosa que Milett haya hecho (para que las hijas de Marcelo no la acepten). A las chicas les pareció raro que todo fuera tan rápido, y bueno qué sé yo, por ahí dirán: esta no es para mi papá, medio trepa. Nunca me dieron un motivo, pero Milett tampoco hizo nada para ganárselas. Él es un tipo que ha tenido mil mujeres", añadió Yanina Latorre.

No la pasan

Yanina Latorre, periodista de espectáculos de Argentina, fue la primera en lanzar la bomba acerca de la mala relación que existiría entre Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli. Ante la ola de críticas, el presentador argentino decidió romper su silencio y según reveló Marina Calabró en el programa "El Observador 107.9", el conductor le habría confesado la mala relación entre sus hijas y la modelo peruana.

"Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere. Yanina no quiere a Milett. Me la re contra bocha, lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a nadie de los novios de mis hijas, no corto ni pincho", dijo Marcelo Tinelli.

A su vez, Yanina Latorre reveló que le parecería injusto que Tinelli se moleste con ella debido a las declaraciones que dio. Incluso, también se refirió a Milett Figueroa y señaló que su silencio le parece extraño.

"Ya el silencio es raro, pero bueno. Ella actualmente está en Perú, porque viste que también se dudaba de si estaba en Argentina. Escuchen a lo que llegamos con LAM, tenemos el registro migratorio de Perú, Milett está en Perú, pero también ahí está desaparecida y no da notas y no le contesta a nadie", concluyó.