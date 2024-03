Fanáticos de "Combate" le responden con todo a Johanna San Miguel: "Combate es bacán así te arda"

¡ESTO ES GUERRA! La lucha entre "guerreros" y "combatientes" está al rojo vivo no solo en el programa. Recientemente, Johanna San Miguel tuvo duras palabras contra los fanáticos de "Combate" e, indirectamente, los tildó de "malcriados y maleducados" por los constantes ataques que recibe en redes sociales. Las declaraciones de la expareja de Stefano Salvini llegaron a oídos de todos los "rojiverdes" quienes no dudaron en responderle con todo a la popular "Chata". Al parecer, la guerra está más que declarada.

Johanna San Miguel ataca a los fanáticos de los "Combatientes"

Johanna San Miguel, conductora y símbolo de "Esto es Guerra", tiene un estilo muy marcado para conducir y, por lo general, siempre tiene comentarios en contra de los "combatientes". Hace poco tuvo un fuerte enfrentamiento con Micheille Soifer por llamarla "hermanastra de la Cenicienta" y en redes sociales fue muy criticada.

Tras los comentarios en contra que recibió, Johanna San Miguel salió al frente y en pleno programa EN VIVO se animó a hablar al respecto. Sin embargo, lejos de hacer una autocrítica, mando un mensaje de "concientización" contra el cyberbullying, pero no perdió la oportunidad de atacar al fandom de los "combatientes".

"En redes podemos ver que por parte del fandom de los "guerreros" no hay insultos, no hay calificativos, nada de eso", empezó diciendo la ex "Pataclaun", sacando cara así por los fanáticos del equipo de Patricio Parodi. Tras esto, mandó un fuerte comentario en contra de los seguidores de "Combate", a quienes, de manera indirecta, llamó "malcriados" con la comparación que hizo.

"Desde que estoy con los "guerreros" a mí me han dicho de la A la Z. Yo al fandom de los "combatientes" los respeto muchísimo, pero a veces sí se les pasa la mano. Entiendo el fervor que tienen e incluso sé que es un fandom más grande que el de los "guerreros", pero a veces también hay que medirse un poquito. Medirse en el sentido de no estar atacando con esos calificativos ni minimizando a las otras personas", sentenció Johanna San Miguel.

Respuesta "rojiverde"

Definitivamente, estas duras palabras de Johanna San Miguel en contra de la fanaticada del reality pionero de la televisión peruana calaron hondo. Diversos fandom de los "Combatientes" alzaron su voz de protesta en contra de la "Chata" y le recalcaron que los ataques en redes son producto de lo que ella realiza en "Esto es Guerra".

"O sea, tú si puedes atacar y decir lo que se te da la gana en el programa y nosotros no? Estás muy equivocada", "ya te olvidaste de todo lo que le dices a los combatientes en el programa", "ahora te toca apechugar nomas", "acuérdate de todas las cosas que haces o dices primero antes de decirnos cosas", señalaron en redes.

Asimismo, diversos grupos de seguidores de "Combate", como es la cuenta "Combatiente Pionero", realizaron algunos videos donde se ve la mala actitud de Johanna San Miguel contra los "Combatientes" e incluso contra algunos de sus "guerreros". "Vamos a recordarte las veces que te has portado de manera pésima en el programa", señaló el creador del video para darle paso a una serie de imágenes donde Johanna San Miguel es la protagonista.

Primero se le ve gritándole a Piero Arenas y Raúl Carpena, luego ningunea a Pancho Rodríguez y para cerrar, insulta a Micheille Soifer. Pese a que el video es muy claro, los seguidores no contentos con eso empezaron a enumerar más veces en las cuales Johanna "perdió los papeles".

"Falta cuando suspendieron a Ducelia", "siempre callas a las personas y no dejas hablar", "te crees la dueña del programa", "apechuga nomas, que te queda", señalaron. Definitivamente, esto es la verdadera guerra.