Adolfo Chuiman critica a Jesús Barco: "Está más concentrado en pedir perdón que en jugar bien"

Parece que la relación entre el actor Adolfo Chuiman y el futbolista Jesús Barco, del Sport Boys, no está en su mejor momento. Chuiman, ferviente hincha del equipo rosado, está molesto porque Barco parece más enfocado en pedir perdón que en darlo todo en la cancha.

Adolfo Chuiman molesto con Jesús Barco

Adolfo Chuiman, hincha número uno del Sport Boys, no está nada contento con Jesús Barco. Resulta que al popular actor no le gustó nada ver al futbolista con una camiseta pidiendo perdón a Melissa Klug. ¿Y el juego, Jesús?

En una charla picante, Chuiman soltó: "No me parece combinar una cosa con la otra, no me parece. Pero el pata se sentirá tan culpable que se puso el polo de su pareja. A mí no me pareció que hiciera eso. Hay un dicho que dice: en el amor todo vale. Pero el jugador profesional debe estar concentrado, solo pensar en jugar bien".

Adolfo Chuiman es hincha de Sport Boys.

Pero la cosa no para ahí. Chuiman también se puso la camiseta de la hinchada y respaldó a los fans descontentos con la distracción de Barco: "Y les doy toda la razón. Antes en el Boys pasaba el jugador o la pelota, no el jugador con la pelota. Teníamos caudillos, como Oswaldo 'Cachito' Ramírez, Kukín Flores, Claudio Adao, Marquiñho, espero que los jugadores mejoren su rendimiento".

La polémica muestra de amor de Jesús Barco

El mensaje directo a Barco no se hizo esperar: "No me gustó que salga con el polo (con la imagen de Melissa Klug), debería estar concentrado en jugar. El muchacho lo hizo porque cometió un error creo, quiere recuperar a su pareja. Dios quiera, le vaya bien a él y a Sport Boys, pero que se concentre más en jugar".

Y si pensaban que Chuiman se quedaba ahí, están equivocados. El actor mostró su pasión por el Sport Boys y su deseo de ir al estadio para alentar a su equipo. Incluso, expresó su preocupación por la ola de calor en Lima: "Quiero ir al estadio, claro que iré para alentar a mi club. Hace unas semanas vino parte de la barra rosada para hacerme fotos y videos, me regalaron camisetas del club, todos saben que soy hincha rosado. ¡Vamos, Boys, hoy y siempre!".

Entonces, ¿qué significa todo esto para el Sport Boys? ¿Barco logrará separar amor y fútbol? ¿El equipo rosado levantará cabeza? Seguiremos al tanto de este escándalo que mezcla amor, desilusión y fútbol. ¡Hasta la próxima!