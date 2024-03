Adolfo Chuiman, 'Peter' de AFHS, revela qué carrera estudió en la UNMSM: "Salí como mejor alumno"

¡Atención fans de "Al Fondo Hay Sitio"! ¿Se imaginaban que nuestro querido 'Peter' tiene un pasado universitario brillante? Pues sí, Adolfo Chuiman, el actor detrás del icónico personaje, acaba de soltar la bomba de que fue el mejor alumno de su clase en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Y eso no es todo.

Adolfo Chuiman el mejor estudiante en la UNMSM

En una charla exclusiva para 'Café con la Chevez', Adolfo Chuiman reveló emocionado: "Yo primero ingreso al Teatro Universitario de San Marcos, el TUSM. Ahí estudié con grandes profesores, grandes hombres de teatro".

Su paso por la UNMSM fue más que exitoso, salió como el número uno de su clase. Según él mismo cuenta, "Ellos (mis profesores) me vieron condiciones (para el teatro), salí como primer alumno. La primera obra que hice fue 'Farsa y justicia del corregidor' de Alejandro Casona y salí como el mejor alumno. Me dieron un premio".

De San Marcos a la fama: el viaje de Chuiman. Después de brillar en la UNMSM, Chuiman se lanzó de lleno a la actuación, perfeccionando su arte en otras escuelas de teatro. Desde entonces, nos ha regalado momentos inolvidables en producciones como "Mil oficios", "Así es la vida" y "Al fondo hay sitio". La pantalla peruana no sería lo mismo sin él.

Viviendo de la fama y los retos: ¡Le piden cachetadas!

Pero, como dice el refrán, "con fama vienen los retos". Ahora, Adolfo Chuiman es más conocido como 'Peter' que por su propio nombre. Nos confesó: "De verdad, ya no puedo salir a la calle hasta ahora. Ya no me llamo Chuiman, no me apellido Chuiman ni Adolfo, ahora soy Peter". ¡Qué impacto!

Incluso nos contó anécdotas divertidas con los fans: "Cuando salgo, pasan los muchachos y me piden 'Adolfito, una foto, una foto', y me dicen 'con cachetada'. Y yo les digo 'ya, una avispa', y están volteados y pum". Parece que las cachetadas de 'Peter' son tan famosas como él mismo.

Pero aquí viene la sorpresa más grande: Adolfo Chuiman no sabe exactamente cuántos años tiene. Su madre, poco amiga de los trámites, le pidió al encargado que pusiera cualquier fecha en su registro de nacimiento. Así que su edad es un misterio.

En resumen, nuestro querido 'Peter' no solo nos hace reír en la pantalla, sino que también tiene una historia de vida fascinante. Desde su brillante paso por la UNMSM hasta convertirse en una leyenda de la actuación peruana, Chuiman sigue conquistando corazones. Estamos ansiosos por más sorpresas de este talentoso actor.