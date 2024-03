¡Agarren a Yiddá! Julián Zucchi y Priscila Mateo no ocultan su amor en redes sociales (FOTO)

¡El amor es una magia...! Julián Zucchi se ha vuelto el foco de atención en la farándula nacional. El argentino tenía, hasta hace unos días, una cordial y buena relación con Yiddá Eslava, madre de sus dos hijos, sin embargo, todo "explotó" cuando ampayaron al "gaucho" besándose con Priscila Mateo, reportera de "Magaly Tv, La Firme". Tras la ola de críticas, ambos han decidido hacer "oídos sordos" a sus detractores y ahora se muestran más enamorados que nunca en redes sociales.

Julián Zucchi y Priscila Mateo no esconden su amor

De un momento a otro, la "cordial" relación que había entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava pasó a uno de sus capítulos más tristes. Cuando todos pensaban que habían terminado en buenos términos, la excombatiente lanzó la "bomba" y confesó que el argentino "sacó los pies del plato" durante su romance.

Las imágenes entre Julián Zucchi y Priscila Mateo mostradas por "Amor y Fuego" fueron el detonante para que todo "reventara" y Yiddá Eslava se dejó ver muy molesto por esta situación. Sin embargo, pese a las críticas en redes sociales y la propia madre de sus hijos, el ex "Parchis" ha decidido no esconderse más y se ha mostrado en las últimas horas muy cariñosos con su "exclusiva".

En redes sociales, Priscila Mateo publicó un video con un mensaje de autoayuda. "Aprendamos a estar solas sin sentirnos solas y disfrutémonos. Lo demás viene por añadidura", se lee en el video. Lo curioso es que este clip fue subido hace cuatro días por la reportera y hace unas horas, el ex "Combate" mostró su amor.

El excapitán del equipo rojo de "Combate" no le dejó uno, sino tres corazones como comentario en el video, lo que también motivó la respuesta de su "exclusiva" con la misma cantidad de emojis. Sin duda, el amor se respira entre la parejita, mientras que, seguramente, Yiddá está "echando chispas" en este momento.

Julián y Priscila Mateo

¿Yiddá sigue enamorada del "gaucho"?

Julián Zucchi y Yiddá Eslava, al parecer, habían terminado su relación en buenos términos. La pareja de cineastas comunicó su decisión en redes sociales y diversos usuarios los aplaudieron al mostrarse muy maduros y responsables por el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, la realidad habría sido otra y recientemente se pudo conocer que terminaron a causa de una infidelidad del argentino. Yiddá Eslava rehízo su vida y ahora, el "gaucho" soltó tremenda confesión respecto a la madre de sus hijos. Todo empezó hace unas semanas cuando el ex "Parchis" celebró su cumpleaños y a la ex "Combate" esto no le gustó nada.

"Cuando yo festejo mis 40 años, ella ya había conocido a su pareja y, porque es mi cumpleaños, viene gente de Parchis. Lo hice en Argentina y viene mi amiga de "Parchis", que es Sandra, y eso generó un problema, generó un conflicto", señaló en un primer momento Julián Zucchi.

Estas declaraciones de Julián Zucchi, sumado a sus románticos comentarios en las redes sociales de Priscila Mateo deben hacer que Yiddá Eslava esté "echando chispas". ¿Responderá la actriz? ¿Saldrá con otra historia? Acá estaremos muy atentos al desenlace de esta pareja dispareja.