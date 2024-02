Alejandra Baigorria revela que no celebrará San Valentín con Said Palao. ¿Qué pasó?

¡Atención! Alejandra Baigorria soltó la bomba: no va a celebrar San Valentín con su recién comprometido Said Palao. ¿Qué está pasando en esta relación de ensueño? Aquí te contamos todos los detalles.

Alejandra Baigorria no celebrará San Valentín con Said Palao

La famosa empresaria Alejandra Baigorria, quien dejó a todos con la boca abierta al revelar que no festejará San Valentín con su recién comprometido Said Palao. ¿Qué está pasando en el paraíso del amor? Te lo contamos con lujo de detalles.

A pesar de estar en la cima de su romance y vivir juntitos, Alejandra sorprendió al revelar que el Día de los Enamorados es para ella solo "un día comercial más". Adiós a las cenas románticas y a los corazones. La Gringa de Gamarra explicó en su Instagram el motivo detrás de esta decisión tan inesperada, y la razón te sorprenderá.

La propia Alejandra Baigorria contó: "Ustedes me dirán loca, pero no celebro los 14 de febreros es como para mí un día más, es un día comercial más, en realidad". La empresaria peruana dejó claro que, desde que iniciaron su relación, ella fue la que propuso no celebrar aniversarios mensuales. Y ahora, San Valentín entra en la misma categoría.

Y es que, según la 'Gringa', después de cumplir los 30 años, decidió dejar de lado las celebraciones mensuales y anuales. Nunca hubo regalitos por el mesario. "Nadie está regalando cada mes, me parece una tontería a mí, pero cada una tiene su propia forma de pensar", afirmó. Así que para Alejandra y Said, el 14 de febrero será un día como cualquier otro.

¿Alejandra televisará su boda con Said?

Pero, ¿y la boda? Después de la emocionante propuesta de matrimonio de Said en Filipinas, todos se preguntan si la boda será un evento televisado. Y la respuesta de Alejandra es para recordar. Esto se pone cada vez más interesante.

"No sé si televisada, pero supongo que así sea televisada o no igual la van a sacar. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero yo sí quiero a lo grande y a mi no me molesta que sea televisada. Que rajen lo que tengan que rajar, a mi no me importa mientras yo sea feliz", expresó la empresaria.

En conclusión, el amor de Alejandra y Said va por un camino menos convencional, lejos de las tradiciones románticas. ¿Cómo tomarán sus fans esta nueva forma de vivir el amor? Estaremos al tanto de todos los detalles de esta historia que no deja de sorprender.