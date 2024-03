Alondra García Miró habla por primera vez sobre el final de su relación con Guerrero: ¿qué dijo?

¡Desde lo más profundo de su corazón! Alondra García Miró y Paolo Guerrero conformaron, por mucho tiempo, una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Pese a sus idas y vueltas, la modelo y el futbolista lograban sobreponerse a las dificultades y se dejaban notar disfrutando de su amor en redes sociales. Sin embargo, para tristeza de sus seguidores, terminaron su relación y, ahora, años después, la ojiverde se atrevió a contar la verdad detrás de la ruptura con el "Depredador" y confesó si le fue difícil superarlo. ¿Qué dijo?

¿Por qué terminaron su relación?

Los rumores sobre el posible fin de la relación entre la modelo peruana y el jugador de la selección nacional surgieron durante el verano de 2022. Aparentemente, la relación entre ellos parecía sólida, pero cuando la ex "Combate" fue vista visitando a Doña Peta sola, empezaron las especulaciones sobre su búsqueda de un departamento.

Sin embargo, fue a mediados del mismo año que Janet Barboza afirmó que el futbolista y Alondra García Miró decidieron separarse después de no llegar a un acuerdo sobre las prioridades en su relación. Se mencionó que Paolo Guerrero quería tener un hijo, mientras que ella prefería casarse primero.

Mientras tanto, en las redes sociales sugirieron que las fechas del inicio del romance de Paolo con Ana Paula no concuerdan. Ante esto, Rodrigo González señaló: "La mayoría me dice no me abrochan las cuentas, yo le he dicho que no sumen ni resten porque eso divide. Mejor déjenlo allí, no hagamos cuentas porque a Alondra no le va a gustar esto".

Alondra habla sobre final de relación con Paolo Guerrero

Este 2024, años después del final de su relación, Alondra García Miró se animó, por fin, a hablar sobre el final de su relación con Paolo Guerrero. Sus revelaciones las hizo en una entrevista con Milagros Leyva, quien puso el "dedo en la llaga".

"Todo el mundo te va a preguntar sobre Paolo Guerrero y yo te tengo que preguntar porque estuviste siete años con él. Además, porque medio Perú creía que te ibas a casar con él y creo que hasta se comprometieron, en fin", señaló en un primer inicio Milagros Leyva.

Alondra García Miró no pudo huir de la pregunta, y pese a que en un inicio se mostró renuente a hablar del tema, la ex de Mario Irivarren confesó la verdad y habló si fue difícil olvidar a Paolo Guerrero.

"No quiero profundizar mucho en el tema porque siempre me he mantenido al marguen para evitar más habladurías y al final es mi pasado que está ahí y no quiero traerlo al presente, pero creo que siempre terminar una relación es complicado, es una etapa, un proceso. Yo me mudé a Brasil a los 23 y yo me quería como de 40. mi papá se molestó", fue lo primero que respondió Alondra García Miró.

"Mudarse a otro país no es tan fácil, estás lejos de tu familia, tus amigos, pero siempre he sido bien independiente y me quedo con la mejor", agregó.