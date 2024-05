¡AMPAY! Mark Vito es captado el fin de semana con dos jovencitas que no llegan a los 22 años

¡Escándalo en el aire! El exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, fue el protagonista de un sonado doble ampay este fin de semana, captado en pleno romance con dos jovencitas distintas, en días consecutivos. El programa de Magaly Medina, "Magaly TV La Firme", reveló las imágenes que muestran al empresario disfrutando al máximo su soltería.

Mark Vito con dos jovencitas en un solo fin de semana

Mark Vito, el conocido exesposo de Keiko Fujimori, ha vuelto a estar en el centro de atención, pero esta vez por razones más personales y románticas. El empresario fue protagonista de un doble ampay, siendo captado por las cámaras de "Magaly TV La Firme" en encuentros amorosos con dos jovencitas distintas en días consecutivos. Este episodio ha revivido el interés en su vida personal tras su separación de la política peruana.

El fin de semana pasado, Vito demostró que está disfrutando de su soltería al máximo. El sábado, fue visto besándose apasionadamente con una joven y, al día siguiente, en una situación similar pero con otra chica. Según el programa, ambas jóvenes no superan los 22 años de edad, lo que destaca una notable diferencia de edad con Vito, quien tiene 47 años.

"¡Ampay! Mark Vito juega a dos cachetes. Exesposo de Keiko se besa con una joven el sábado y con otra el domingo. Las nuevas conquistas de Mark apenas llegan a los 22 años", resonó en el adelanto del programa, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores de la farándula.

Este giro en la vida de Vito no solo ha capturado la curiosidad de sus seguidores sino que también ha suscitado un debate sobre su conducta post-separación. Algunos defienden su libertad de disfrutar su vida como le plazca, mientras que otros critican la elección de sus compañías tan jóvenes.

Mark Vito quiere encontrar el amor

A pesar de las opiniones divididas, Mark Vito parece indiferente a las críticas y más centrado en vivir el momento. En declaraciones pasadas, incluso compartió sus deseos de encontrar el amor nuevamente, mostrando su lado más vulnerable y humano.

"Espero encontrar el amor nuevamente. No sé si voy a regresar a ser un empresario nuevamente, me encantaría; pero si la oportunidad me lleva por el cine u otras cosas, estoy dispuesto, pero voy a dar todo de mí", reveló en una emotiva entrevista.

Mientras la vida personal de Vito continúa siendo un tema de interés público, él sigue adelante, explorando nuevas oportunidades y, quizás, nuevos romances. Este último ampay seguramente añadirá otro capítulo intrigante a la historia de uno de los personajes más observados de la farándula peruana.