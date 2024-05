Amy Gutiérrez lanzará una nueva producción musical en balada: "Empezamos con todo"

Amy Gutiérrez es una querida cantante de la salsa peruana que ha representado al país a nivel internacional. Tras lanzar varios éxitos, la joven artista acaba de anunciar el lanzamiento de uno de sus últimas producciones musicales, pero en versión balada.

"Bye Bye" en versión balada

La cantante Amy Gutiérrez es una artista peruana que viene ganando un lugar a nivel internacional con sus temas inéditos y gran talento. La joven ha demostrado desde muy pequeña, la gran voz que tiene y ha conquistado el corazón del público.

Hace algunos meses, Amy Gutiérrez lanzó su nuevo disco llamado 'Valiente'. En este álbum, se compone de solo canciones inéditas de la peruana y ha encantado al público con las versiones de salsa y balada.

Por medio de sus redes sociales, anunció que el viernes 03 de mayo estará estrenando el videoclip de "Bye Bye" en versión balada. Recordemos que esta canción forma parte del álbum 'Valiente' y en versión salsa, pero a pedido de su público, ha preparado esta nueva producción.

Sus fans lo esperan con ansias

La noticia del estreno de "Bye Bye" en versión balada, le encantó a sus fanáticos. Hace algunos días, Amy Gutiérrez publicó un adelanto de esta producción musical. La joven aparece en la playa, siendo grabada por su equipo cantando una parte del tema.

"Me encanta", "Epaaa, que salga ya", "Amy, gracias por regalarnos tu arte", "Siii, lo amo. ya sácala", "Ya quiero escuchar esta versión", "Que linda voz", "Súper bella y con un gran talento", "La mejor voz del Perú", "Si es maravillosa en salsa, imagínate en balada", "Peque hermosa, ya quiero escuchar esta versión tan feeling que nos preparaste", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Más de Amy Gutiérrez

La joven cantante Amy Gutiérrez es una de las más importantes del Perú en el género de la salsa. Es conocida por su bella voz y gran técnica vocal, ha interpretado exitosos temas como: "No Sé", "No Te Contaron Mal", "A Cuánto Me Quedé", "Alguien", "Vamos a Escapar" y muchos más.

En mayo de 2023 estrenó su primer disco titulado "Valiente", conformado por nueve canciones inéditas, seis salsas y tres baladas. Varios temas de este álbum se volvieron en la favorita del público como "Qué Pasaría" y "Bye Bye".

Además de las nuevas producciones musicales que prepara, Amy Gutiérrez está a la espera del estreno de la película 'De Repente, Luna'. En este film peruana - española, la joven debuta como protagonista y un nuevo reto en su vida como artista.