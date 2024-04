Briela Cirilo cuenta sobre las nuevas canciones que lanzará Corazón Serrano: "Están bien bonitas"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el Perú. Hace varios meses, anunciaron que lanzarán un nuevo álbum musical con doce canciones nuevas. Ahora, Briela Cirilo ha revelado más detalles sobre estás producciones musicales.

¡Briela Cirilo cuenta sobre el nuevo álbum!

Por medio de las redes sociales, Briela Cirilo realizó una transmisión para sus seguidores y recibió muchas preguntas. Entre ellos, sobre las nuevas producciones musicales que se vienen de Corazón Serrano en su próximo álbum.

"Creo que la canción en mi voz será una de las primeras en salir. Espero el apoyo de todos, que no me juzguen o que no me den con palo. Ha sido un proyecto muy bonito, se ha pensado, planeado mucho", cuenta la cantante de cumbia conocida como la 'Karol G de la Cumbia'.

Briela Cirilo comenta que estás nuevas canciones fueron compuestas por destacados compositores de Colombia: "Todos en conjunto hemos puesto nuestro granito de arena junto con todas las chicas, nos juntamos con los compositores para hacer las canciones que van a salir en el álbum. Están bien bonitas. Al menos las que he podido escuchar, las que han grabado las chicas porque cada una tiene una canción en su voz".

¡Quieren que su música llegue al extranjero!

Luego, la joven cantante comentó que esperan tener el apoyo del público en este lanzamiento de Corazón Serrano. Además, agregó que los fans van a escuchar algo muy nuevo y esperan su apoyo.

"Como toda agrupación que quiere crecer, innovar y claro, mostrarse en distintos lugares. Ya no solo abarcar Lima, Perú, sino también salir para el extranjero. Que las canciones que lleguen al corazón y puedan difundirlo", dijo Briela Cirilo en su transmisión en redes sociales.

Sobre Corazón Serrano

El grupo de Corazón Serrano es liderado por los hermanos Guerrero Neira durante más de 31 años. Actualmente, la agrupación se encuentra conformada por Yrma Guerrero, Kiara Lozano, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo y Milagros Díaz.

Vienen estrenando nuevas producciones musicales en su canal de YouTube. Hace varias semanas, se lanzó el videoclip de "Mix de Amor y de Miel" que es interpretada por Lesly Águila y Milagros Díaz. Este tema se ha convertido en la favorito del público, tanto así que se encuentra con más de 4.9 millones de reproducciones en YouTube.

El siguiente videoclip de "No Sufriré Por Nadie" interpretado por Susana Alvarado junto al Grupo Beren y ya ha superado los 5.4 millones de reproducciones. Además, el grupo publicó un video estrenando la colaboración musical "Amándote" de Ana Lucía Urbina y Anna Carina, este videoclip se ya viene sumando más de 717 mil reproducciones.