Andrea San Martín lanza su recetario de 'Loncheritas' virtual: "Me encanta, son saludables"

Andrea San Martín no para de trabajar y es que la empresaria a pesar de tener una agenda apretada entre su trabajo y sus hijas se ha hecho un espacio para lanzar su primer recetario virtual llamado 'Loncheritas', libro donde las madres de familia encontrarán variedades para la correcta alimentación de sus engreídos en casa.

La locutora de radio la Karibeña se ha mostrado agradecida con toda la gente que viene apoyando y adquiriendo su proyecto personal el cual lo ha llevado a cabo con sus hijas quienes son la imagen en la portada.

Feliz con su primer Ebook 'Loncheritas'

Andrea San Martín no deja de sorprender con uno más de sus emprendimientos a favor de todo su público seguidor y es que esta vez la modelo lanzó su primer recetario virtual llamado Ebook Loncheritas: 40 recetas para los engreídos de la casa, libro donde cocinarles a los menores en casa será mucho más sencillo.

Hace ya algunos días atrás Andrea había anunciado este nuevo proyecto que pronto vería la luz después de unos meses de trabajo desde la preparación de cada plato hasta el apoyo de sus hijas en este nuevo emprendimiento culinario.

"Después de 8 años siendo mamá 🤍 y con una comunidad hermosa de 1.2 millones de seguidores orgánicos quienes fueron parte de este proyecto, impulsándome a lanzar mi prime e-Book virtual con las tan famosas "loncheritas", dijo en su mensaje.

En la publicación anunciaba que el lanzamiento sería el pasado 28 de abril donde el recetario ya estaría a disponibilidad de quien lo desee previo pago en la web.

"Recordarles que al ser un libro virtual podrán obtenerlo a nivel nacional e internacional así como también serán acreedoras de unos cupones exclusivos que se encuentran dentro de éste", agregó.

Asimismo, diversos seguidores de la empresaria le desearon lo mejor en este nuevo proyecto que recién empieza y que ya está dando frutos por los diversos pedidos que le vienen haciendo en redes.

"Yo deseo Andrea comprar", "Cómo puedo obtener el Ebook de loncheritas ...muchas felicidades", "Estoy esperando con ansias", "Porfin para hacernos más fácil hacer las loncheras porque a veces pensamos y que le llevamos hoy?", "Éxitos y lluvia de bendiciones 😍 Andreita fiel a tus recetas y REAL HASTA LA MUERTE BESOS", fueron algunos de los mensajes.

La empresaria ya lanzó el enlace donde se puede adquirir su recetario, solo debes darle click aquí, para que tus mañanas con tus pequeños sean fáciles y nutritivas.

Andrea San Martín reaparece en redes tras operación estética

Andrea San Martín ya se encuentra bastante mejor luego de haber sido sometida a una operación estética para verse más regia que nunca.

La popular 'Ojiverde' comunicó a sus fanáticos ti han sido largas horas de cirugía pero que felizmente se encuentra fuera de peligro.

"7 horas de cirugía solo quería avisarles que todo bien", empezó diciendo Andrea junto a una fotografía tomada de la mano de su actual pareja Yerko quién en todo momento ha estado a su lado velando por su satisfactoria recuperación.

Es así que Andrea contó a través de sus redes a la operación que se ha sometido y brindo detalles de su evolución.

Andrea muestra su recuperación

"Ahorita lo que estoy intentando es estar sentada porque he pasado por cesáreas y sentarte es súper complicado y te mareas pero acá las chicas me han atendido súper bien. Tengo dolor porque la lipo ya en algún momento me la he hecho sino que es un corte porque es un abdomino, tengo corte como de cesárea y corte abajo de los senos", afirmó San Martín.

Y es que la empresaria se ha sometido a una abdomino con lipo y renuvion para poder tener una figura mucho más esbelta y definida.

Por otro lado, agradeció el soporte y apoyo emocional de Yerko quién ha estado en cada proceso de su operación.

"Mi corazoncito a mi lado todo el rato qué bonito se siente tener alguien tan al pendiente. No paro de descubrir lo bonito de un amor completamente correspondido", recalcó Andrea.

Finalmente, Andrea compartió avances de su recuperación y es que poco a poco la empresaria viene dando pasos pues el dolor es todavía fuerte.