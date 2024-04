Caso 'Muñequita Milly': Médicos y enfermeras que la atendieron son interrogados en la Dirincri

Hoy tenemos una actualización importante en el caso de 'Muñequita Milly', que sigue captando la atención pública y avanza en las investigaciones. En el último giro de los acontecimientos, los médicos y enfermeras que atendieron a la cantante durante su procedimiento estético están siendo entrevistados en la Dirincri, lo cual marca un paso crucial en la búsqueda de respuestas sobre su trágica muerte.

'Muñequita Milly': Médicos y enfermeras investigados

Sobre el caso 'Muñequita Milly', en la Dirincri, las investigaciones no cesan. Y ahora es el turno de los médicos y enfermeras que atendieron a la cantante folclórica durante la fatídica cirugía de liposucción que le costó la vida.

La abogada Rosa Bartra, defensora del Dr. Víctor Fong, quien está en el centro de esta controversia, fue vista entrando a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Dr. Fong y su abogada. (Foto: Composición Exitosa)

"Son las diligencias del caso 'Muñequita Milly', son muchas las que están programadas, me van a ver seguido todos estos días. Lo que se tiene programado para hoy es las declaraciones de los médicos que han participado en la liposucción que finalmente conllevó su muerte", mencionó al ser abordada por los periodistas.

Madre de cantante continúa buscando justicia

Por otro lado, la madre de la fallecida artista, Doña María Sucapuca, continúa su lucha por justicia. Ella ha sido una voz constante, destacando la falta de atención y el supuesto descuido que vivió su hija en sus últimos momentos.

"Yo quiero justicia porque mi hija ha sufrido en mi delante. La otra parte dice que no hubo nada y yo les reclamé, yo les decía que ella estaba llorando porque le duele. A las enfermeras les pedía el número del doctor, pero ellas solo estaban con el celular y no me hacían caso, solo querían que coordinara con ella, a cada momento les pedía que le avisaran para que la ayuden [...] Mi hija con su manito le pidió por favor que le avisara, que se sentía mal", relató con dolor Doña María.

Este caso ha levantado un debate nacional sobre las prácticas de cirugía estética y la ética médica en Perú. Los detalles que emergen del caso podrían tener implicaciones importantes para la regulación de este tipo de procedimientos en el futuro.

Mientras tanto, Rosa Bartra sigue defendiendo a su cliente, insistiendo en que no hubo perforaciones en el intestino de 'Muñequita Milly', una complicación que se mencionó en reportes iniciales y que ha sido fuente de muchas especulaciones.

Este proceso doloroso y extenso para la familia de Milly es seguido de cerca por toda la comunidad, y muchos esperan que este caso sirva para reformar las prácticas y asegurar que tragedias similares no vuelvan a ocurrir.

Recuerden que en situaciones de emergencia o si necesitan apoyo, pueden contactar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer, al 105 de la Policía Nacional del Perú, o al Centro de Emergencia Mujer al número (01) 4197260 para asistencia psicológica, legal y social. Seguiremos informando sobre este caso conforme surjan nuevas actualizaciones.