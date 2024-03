Andrés Wiese se pasea por Las Nuevas Lomas de AFHS. ¿Regresa a la serie este 2024?

La farándula está que arde con la inesperada visita de Andrés Wiese al recordado barrio de Las Lomas, de "Al Fondo Hay Sitio". El querido 'Ricolás' ha dejado a todos con el corazón latiendo fuerte, pero, ¿será este el regreso triunfal que todos esperaban? Te contamos los detalles.

Andrés Wiese regresa a Las Lomas

Grandes recuerdos trajo ver a Andrés Wiese recorrer el nuevo barrio de "Al Fondo Hay Sitio". Muchos se sintieron emocionados al ver al actor en las cercanías de la casa de 'Los Gonzáles'. ¿Se avecina una sorpresa?

Pero no nos adelantemos demasiado, porque Andrés Wiese no tardó en explicar el motivo detrás de su inesperada visita a Pachacamac. "He venido a visitar una ratito el barrio. La casa de Los Gonzáles. Nostalgia. La verdad que se siente raro, bonito, pero raro al recordar. Muchos recuerdos", comparte el actor en sus redes sociales, abriendo una ventana a su emotivo paseo por la memoria.

La emoción de los fans alcanzó niveles máximos al ver a 'Ricolás' ingresar nuevamente a la casa de 'Los Gonzáles'. Pero, ¿qué está tramando Andrés Wiese en este retorno nostálgico? ¿Es un adiós definitivo o solo un hasta luego?

"Nos toca grabar en Pachacamac. He venido un ratito a visitar el barrio, la casa de Los Gonzáles. Nostalgia. La verdad que se siente raro, bonito, pero raro. Han reconstruido todo. Aquí está el segundo piso, ahí está el mismo maniquí. Está es la nueva casa Maldini. Muchos recuerdos", revela Andrés, compartiendo sus impresiones en un video que ha dejado a todos sus seguidores en vilo.

Y, ¿qué piensan los fans ante esta revelación? La alegría inicial se transformó en un cúmulo de comentarios emocionados. "Vuelve Ricolaaaaaaaasssss, el Perú te extraña", expresan algunos seguidores, mientras otros confiesan que la nostalgia los hizo creer en un posible regreso de 'Ricolás' a la pantalla.

¿Nicolás de las Casas regresa a "Al Fondo Hay Sitio"?

Pero, ¡calma! Andrés Wiese aclara la incertidumbre: "Hoy nos toca grabar escenas de Sube A Mi Nube aquí en Pachacamac y tenía que aprovechar en visitar un ratito Las Lomas de mi siempre querido AFHS". Parece que la visita de 'Ricolás' es parte de sus compromisos cinematográficos, pero quién sabe qué nos depara el futuro.

¿Entonces, estamos ante el regreso de Andrés Wiese a "Al Fondo Hay Sitio"? Las dudas persisten, ya que el actor asegura que, por ahora, está enfocado en otros proyectos, como el microprograma de viajes "Escápate". "No estoy cerrado a nada y no descarto absolutamente la idea", deja entrever.

Así que, aunque la nostalgia nos embargue, los fans tendrán que esperar un poco más para saber si 'Ricolás' regresará a las pantallas. Mientras tanto, seguimos disfrutando de sus paseos por la memoria y aguardamos a que nos sorprenda con nuevas aventuras.