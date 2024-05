¡Apuesta por el amor a distancia! Jazmín Pinedo revela que ve a su novio cada 15 días

La conductora de espectáculos, Jazmín Pinedo, dio detalles de su vida personal y de la bonita relación que siempre presume con Pedro Araujo su actual pareja.

La modelo afirmó que se encuentra en el grupo donde si apuesta y cree en llevar adelante un amor a distancia pues su ajetreada vida laboral y como madre le quitarían mucho tiempo si viviera con su novio en Perú.

El poder del amor

Jazmín Pinedo confesó que vienen viviendo una historia de amor junto a Pedro Araujo y es que la pareja presume cada vez que puede en redes sociales el amor que ambos se tienen y la química que han logrado tener no solo ellos sino también con la hija de la popular 'Chinita'.

Sin embargo, el trabajo y la vida de madre mantiene a Jazmín en Perú en su mayoría de tiempo lo que impide que logre verse a diario con Pedro, pese a ello, la modelo afirmó que la distancia nunca ha sido ni será un problema.

"Yo voy rapidito (a Uruguay) pero uno siempre tiene un ratito para pasarla juntos. Yo creo que todo depende del momento que vive cada persona, en mi caso se acomoda a mi estilo de vida, yo tengo una agenda bien cargada", dijo inicialmente la 'Chinita'.

Además, confesó como hace para verse con Pedro para que la llama del amor no se apague y sigan construyendo una vida juntos como pareja y familia.

"Nos vemos cada 15 días no pasa mucho tiempo de no vernos, se trata de ganas y de como te sientas tú", siguió diciendo la conductora de televisión.

Finalmente, Jazmín fue cuestionada sobre una cercana boda con su uruguayo ya que hasta el momento solo han presumido tener una relación estable, seria, comprometida el uno con el otro. Pese a ello al parecer la modelo se corre del matri.

"A mi no me hables de eso a un año de relación, se que hay personas que piensan en tener hijos y casarse sin importar el tiempo. Yo prefiero esperar, tiempo al tiempo", agregó.

Cabe resaltar que cada vez que la parejita se reencuentra, Jazmín y Pedro acostumbran a viajar a diversas partes del mundo para recolectar experiencias juntos y además, disfrutan de fogatas, parrilladas en la casa del uruguayo donde la 'Chinita' ya es muy cercana a la familia de su novio.

Jazmín Pinedo habló sobre la orientación sexual de Gino Assereto

Recientemente, la popular 'Chinita' se refirió a las declaraciones de su expareja Gino Assereto sobre su orientación sexual en una entrevista. En ese sentido, Jazmín Pinedo defendió al exchico reality y aclaró el tema sobre su orientación sexual, ya que usuarios en redes sociales especularon que Assereto sería homosexual.

Por tal motivo, la conductora de Más Espectáculos aclaró de una vez por todas este asunto y elogió a su expareja por la gran tranquilidad que tiene frente a las críticas de algunos internautas.





"Nosotros hemos tenido que lidiar con estos comentarios, por qué se pone la ropa así, por qué posa así, por qué se pinta así, yo creo que en verdad que estamos en una época donde cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz... Gente mala utiliza las redes sociales para despotricar todo lo malo que lo hace infeliz", dijo en un primer momento.

"He sido testigo de cómo él se toma este tipo de comentarios, de hecho ha jugado con esta idea de sacar una canción 'Saliendo del clóset'. Gracias a Dios, Gino tiene esa paciencia y esa virtud, si una persona quiere tener algún tipo de orientación sexual es su vida, es su tema y es esa persona la que tiene que manejarlo. Él ya dijo que no, que esa no es su opción sexual", acotó.