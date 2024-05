¿Aún tiene esperanzas? Rafael Cardozo sorprendido al saber que Cachaza celebró su cumpleaños sin su novio

Rafael Cardozo ha tratado de mantenerse al margen de la actual relación de su expareja Cachaza con el brasileño André Bankoff, sin embargo, no fue ajeno a su reciente cumpleaños, fecha que se le es imposible olvidar.

Es así que el brasileño no dudó en pronunciarse por esta fecha especial para la modelo de quien se separó hace ya algún tiempo pero que en todo momento le ha deseado lo mejor en su vida personal.

¿Interesado en Cachaza?

Rafael Cardozo fue cuestionado recientemente sobre el pasado cumpleaños de su expareja Cachaza y es que a pesar de ya no estar con ella esta fecha no ha pasado desapercibida para el brasileño.

Sin embargo, le causó asombro que la modelo no haya soplado sus velitas al lado de André Bankoff, su actual pareja y a quien suele presumir en redes sociales.

Cachaza celebró su cumpleaños en la ciudad de Ica acompañada de sus padres, pese a que André fue uno de los ausentes en este día especial solo le envió a la modelo un arreglo floral con un tierno mensaje, a diferencia del año pasado donde le realizó algo mucho más preparado.

Por su lado, Rafael afirmó que ahora se considera un 'buen ex' y que quien debe asumir el rol de la pareja es André, pues en todo momento Cardozo les ha deseado lo mejor.

"Si sabía la fecha de su cumpleaños, pero vuelvo a repetir soy un buen ex (...) Nunca me meto en la vida de una ex (...) Ya tiene una nueva relación creo que a él le toca hacer ese papel", sostuvo muy serio.

Sin embargo, cuando la reportera le comentó que Cachaza pasó su cumpleaños solo en compañía de sus padres, no puso ocultar su sorpresa. "Ah, no han pasado juntos, no lo sabía", indicó.

En otro momento, Rafael Cardozo le aconsejó a André Bankoff seguir practicando su español. "Debe practicar porque va a llegar un momento en que va a tocar vivir a ella en Brasil o él en Perú con ella (...) Es bueno aprender porque pueden tener oportunidades los dos (...) La verdad que Cachaza habla muy bien español", añadió.

Cabe resaltar que en algún momento Rafael afirmó que la relación entre Cachaza y André no iba a prosperar por la distancia pese a ello hasta el momento la parejita se muestra más unida que nunca.

Rafael Cardozo "flechado" por Wendy Guevara

Nicola Porcella aprovechó estos días para hacer una visita "relámpago" a Lima. A su arribo, no tuvo mejor idea que visitar a su "hermano" Rafael Cardozo, con quien compartió innumerables momentos cuando ambos eran parte de "Esto es Guerra" e incluso casi dan "el gran salto" a "Combate".

La gran amistad que los une es indudable y eso lo demostraron hace unas horas. Nicola Porcella hizo una videollamada con su otra "amiga del alma", Wendy Guevara, junto a Rafael Cardozo y habría sucedido lo impensado: el garoto quedó "flechado" de la ganadora de la "Casa de los Famosos".

Así lo dejó saber la expareja de Angie Arizaga mediante una historia en Instagram, donde se ve la videollamada que hicieron y dejó una descripción que causó asombro en muchos. "Rafael Cardozo se enamoró" , posteó el exlocutor de Radio Karibeña.

Sin embargo, esto fue desmentido por el mismo Rafael Cardozo en la misma red social. El brasileño se mandó con un "jamás te traicionaría mi hermano", en clara referencia a la buena amistad entre Nicola y Wendy.