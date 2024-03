¿Cristian Rivero le dice adiós a "Esto es guerra"? Conductor preocupado por su futuro laboral

El querido presentador de televisión, Cristian Rivero, está en la cuerda floja. Resulta que el contrato del carismático conductor con el famoso programa "Esto es guerra" está a punto de expirar, y al parecer, nadie le ha dicho si seguirá o no en el show.

Cristian Rivero preocupado por su futuro laboral en EEG

Cristian Rivero, conocido por su simpatía y profesionalismo, compartió su preocupación sobre su futuro laboral. Resulta que su contrato con "Esto es guerra" (EEG) está próximo a expirar y no tiene ninguna noticias al respecto sobre si continuará o no.

En una entrevista, Cristian confesó: "La oferta de EEG llegó el 18 de enero, y el 23 ya estaba parado (en el reality) y eso es lo que hay ahorita, qué pase más adelante no sé. Yo hasta el 30 de abril tengo con la temporada de verano, lo que venga más adelante no tengo la menor idea". Parece que nadie le ha dicho si seguirá o no en el show, y su contrato está a punto de expirar.

La adaptación de Cristian al programa no fue fácil al principio. Se sintió como entrar a un colegio nuevo, pero con famosos. Sin embargo, con el tiempo, logró acomodarse y ahora se siente como en casa. "La verdad es como un partido de fútbol y cuando se termina somos patas", expresó entre risas.

Pero lo que más preocupa a los fans es si renovarán su contrato. A pesar de su buen desempeño y rápida adaptación, nadie sabe si seguirá siendo parte del programa. El mismo Rivero explicó que no sabe que pasará más adelante.

¿Será el tiempo de decir adiós?

Los seguidores están ansiosos por saber si el carismático presentador seguirá siendo parte del programa que tanto disfrutan. ¿Se renovará su contrato o será momento de decir adiós a "Esto es guerra"? Solo el tiempo lo dirá.

Mientras tanto, los rumores sobre su futuro en el programa están en boca de todos. Algunos aseguran que su contrato será renovado sin problemas, mientras que otros temen que sea momento de darle paso a caras nuevas en el programa. La incertidumbre reina en el mundo de la farándula.

Mientras esperamos noticias sobre su futuro en el programa, recordemos los momentos memorables que nos ha regalado Cristian en "Esto es guerra". Desde sus divertidas ocurrencias hasta su habilidad para mantenernos entretenidos durante las competencias.

Así que, fans de Cristian Rivero y "Esto es guerra", mantengan los dedos cruzados y esperemos que pronto sepamos qué depara el futuro para el querido presentador. Estaremos pendientes informando de cualquier novedad al respecto.