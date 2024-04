¡Auxilio mamá Charo! Jefferson Farfán contará TODA SU VERDAD en "América Hoy": "Lo que quieran"

¡Lo contará todo! Durante su etapa como futbolista, Jefferson Farfán trataba de mantenerse lo más alejado posible de los medios del espectáculo. Esto no fue posible debido a sus sonados romances con Melissa Klug, Yahaira Plasencia, Ivana Yturbe, entre otras, sin embargo, casi nunca, por no decir nunca, ofrecía declaraciones a la prensa de "Chollywood". Pero como no hay mal que dure 100 años, esta vez, la "Foquita" se destapa y promete dar que hablar. "América Hoy" será el espacio donde romperá su silencio este lunes, paralizando así a todo el Perú. ¿Qué revelará?

Jefferson Farfán sacará chispas en "América Hoy"

Como pocas o nulas veces se ha visto, Jefferson Farfán se sentará a contar detalles de su vida frente a las cámaras de un programa de espectáculos. "América Hoy" será el espacio donde la "Foquita" promete destaparse por completo, ya que en el adelanto del programa se puede ver que da "carta libre" para que los conductores hagan las preguntas que ellos consideren pertinentes.

El avance del magazine de "América Hoy" sorprendió a más de uno, ya que la entrevista la harán en la propia casa de Jefferson Farfán. Edson Dávila, el popular "Giselo" habría sido el encargado de gestionar la conversación con el "10 de la calle" y así lo reconoció el exfutbolsita.

"Hizo su chamba. Me estaba jod** desde hace bastante tiempo (...) tenemos nuestra historia, somos amigos desde hace mucho", detalló Jefferson Farfán sobre "Giselo". Además, también se observa que las cámaras de "América Hoy" entrarán en lo más íntimo del hogar del ex Alianza Lima y se puede apreciar su colección de más de 500 zapatillas que tiene en uno de sus cuartos.

En otra parte del adelanto, fue Janet Barboza la más incisiva y le consultó a Farfán si iba a contestar cualquier pregunta. A esto, el conductor de "Enfocados" contestó afirmativamente, dando "carta blanca" para cualquier pregunta sea del tema que sea.

¿Hablará sobre la denuncia de Melissa Klug? ¿Contará detalles desconocidos de su relación con Yahaira Plasencia? ¿Cómo hizo para ocultar a la opinión pública que tenía una hija de poco más de un año? ¿Está actualmente enamorado? Estas preguntas y más, Jefferson Farfán las contestará este lunes en "América Hoy". ¡DAME LUZ!

¿De "Foquita" a "Venado"?

En la última edición de "Estás en Todas", Jefferson Farfán fue la noticia debido a una entrevista que concedió a Natalie Vértiz. La "Foquita" estuvo junto a su hermano del alma, Roberto Guizasola y ambos no dudaron en confesarse para las cámaras del programa de América Televisión. Es así como tocaron el tema del Cuto Guadalupe, tío de "Jeffry", quien el año pasado sufrió una infidelidad por parte de Charlene Castro.

Natalie Vértiz no perdió la oportunidad de consultarle a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sobre si, en su momento, le dieron algún consejo al buen Cuto y "Jeffry" sorprendió con su respuesta. "¿Qué consejo le voy a decir (al Cuto Guadalupe)? Si a mí también me cag**", reveló entre risas Jefferson Farfán. Tomándoselo con humor, el expelotero sindicó a Natalie Vértiz como "burlona" y señaló que su comentario lo había hecho "con segunda".

Esta podría ser otra de las preguntas que Jefferson Farfán podría responder en "América Hoy" este lunes. ¿Qué expareja le fue infiel? Habrá que esperar unos días más para ver y saber los pormenores de la vida de "Jeffry". ¡AUXILIO MAMÁ CHARO!