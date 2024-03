¡Bomba! Brenda Zambrano le dice de todo a Edith Tapia, mamá de Guty: "Alcahueta, se la pasaba en relaciones"

¡Qué fuerte! Brenda Zambrano sigue sorprendiendo en la farándula peruana. Pese a no pertenecer como tal al ambiente de "Chollywood", la mexicana fue pareja de Guty Carrera y desde el término de su relación, ha salido a despotricar contra el popular "Potro". Ahora, luego de haberle dicho su vida a su expareja, le tocó el turno a su exsuegra, Edith Tapia. La influencer utilizó sus redes sociales para lanzar serias acusaciones en contra de la exmodelo y LE DIJO DE TODO.

Brenda Zambrano arremete contra Edith Tapia

Pese a que desde un inicio lo pintaba como su "hombre ideal" y presumía tener la "relación perfecta", Brenda Zambrano, según su versión, vivía un verdadero tormento al lado de Guty Carrera. En los últimos días, incluso, planteó la posibilidad de ayudar a Alejandra Baigorria en el juicio que tiene con el ex "Esto es Guerra", ya que ella también revela haber sido victima de maltratos por parte de Guty Carrera.

Esta vez, para ponerle la "cereza al pastel", Brenda Zambrano nuevamente salió en sus redes sociales y sorprendió al dejar "tranquilo" a Guty Carrera, ya que toda su artillería fue para Edith Tapia, su exsuegra. La influencer no se quedó callada para nada y, fiel a su estilo, "soltó la lengua" arremetiendo contra la exmodelo.

"Es una alcahueta... cuando andaba conmigo y él vivía conmigo en mi casa, se la pasaba tirándome indirectas en Instagram. O sea, la mamá es de lo peor, alcahueta, metiche, lo peor", dijo muy indignada en un video.

Asimismo, levantó una seria acusación en contra de Edith Tapia. Brenda Zambrano contó que en el tiempo de su relación con Guty Carrera, el "Potro" le contó algunos detalles de su relación con su madre y sorprendió con lo dicho.

"Me decía que su mamá se la pasaba en relaciones y que nunca lo atendió. O sea, mejor que no me haga hablar de más y meterme en temas que no debo hablar aquí", concluyó Brenda Zambrano.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Brenda Zambrano "enfila sus baterías" contra Edith Tapia. En una entrevista para el podcast "Hablemos de Tal" ya había advertido de las indirectas que la mamá del "Potro" le mandaba durante su relación con el ex "Esto es Guerra".

"Su mamá es otra que se la pasaba tirándome indirectas. No sé si él le contaba los problemas que teníamos, él me dio dinero para una cirugía, pero lo que no saben fue que ese dinero era prestado. Él me pedía los 200 pesos, nunca me dijo "ten"", señaló mortificada.

Además, señaló que en un momento, Edith Tapia se burló de las mujeres que se operaban, lo cual le chocó porque ella se considera "operada de pies a cabeza".

"Me dio el dinero, yo dije que mi pareja me apoyó, y la mamá comenzó a poner indirectas de 'no inviertas tu dinero en no sé quién...', o ponía indirectas y burlas de las mujeres operadas. A mí me caía el saco porque yo sí estoy operada de pies a cabeza. No sabía si tomármelo personal, hasta que un día exploté", contó.