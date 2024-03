Alejandra Baigorria se 'amista' con Mario Irivarren: " Se llama profesionalismo"

Alejandra Baigorria reapareció en el programa de 'Esto es Guerra' para tomar el lugar de conductora temporal en el programa reality, sin embargo, causó controversia al afirmar que había 'fumado la pipa de la paz' con Mario Irivarren.

Como se recuerda Alejandra se alejó de Mario Irivarren desde que inició una relación con la modelo Onelia Molina con quien ha tenido diversos enfrentamientos en el tiempo que estuvo en 'EEG'.

¿Vuelven a ser amigos?

Alejandra Baigorria sorprendió a propios y extraños al revelar que al parecer habría calmado las aguas con Mario Irivarren, pues como se sabe ambos quienes habían sido muy buenos amigos por todo el tiempo que compartieron juntos en 'Combate' se distanciaron desde que el modelo inició un romance con Onelia Molina.

Es por ello que en el último programa de 'Esto es Guerra', la 'Gringa de Gamarra' confesó que ya se lleva mejor con Mario y que hasta incluso ya se saludan por respeto cosa que antes no sucedía.

@willax.espectaculos #UnDíaEnElMall ¿Onelia es la culpable? Alejandra Baigorria confesó se enemistó con Mario Irivarren tras 11 años de amistad ♬ sonido original - Willax Espectáculos

"Eso se llama profesionalismo", dijo la empresaria dejando entrever que ya no tiene diferencias con el popular 'calavera coqueta'.

Sin embargo, Said Palao, el novio actual de Alejandra fue quien expuso a su prometida afirmando que es una acción hipócrita de su parte luego de haber recalcado que a no era amiga del modelo.

Como se recuerda hace algunas semanas atrás Alejandra afirmó que no iba a invitar a Mario ni a Onelia a su matrimonio y en caso llegaran a ir sería por invitación de su pareja Said Palao, pues de su parte no tiene la disposición de hacerlos partícipes de este día especial.

Lo único que dejó en claro es que si el ya estaba soltero para la fecha de su matrimonio encantada lo recibía con los brazos abiertos, lanzándole el dardo una vez más a la modelo, Onelia.

Alejandra Baigorria reveló que aceptaría volver a 'EEG' si elimina a una persona

Alejandra Baigorria visitó el set de Esto es guerra para apoyar a su pareja y futuro esposo Said Palao, sin embargo, se deslizó la posibilidad de que la modelo vuelva a la competencia.

Según palabras de Johanna San Miguel la empresaria habría hablado con la producción para qué evalúen su reingreso, sin embargo, tuvo una sola condición para aceptar ser parte nuevamente de 'Esto es Guerra'.

"Aquí todo puede pasar ya conversé con el productor Él ya sabe por qué no he regresado a 'Esto es Guerra'", dijo inicialmente Alejandra.

@eegoficial Alejandra Baigorria y Onelia Molina tuvieron una gran discusión #EEGElClásico ♬ sonido original - EEG

Además, la conductora hace pero por qué desea eliminaron Elia Molina de la competencia sin embargo Alejandra solo atinó a negarlo con la cabeza y afirmar que tiene a varias personas en mente que podría eliminar.

Sin embargo, queda claro que Alejandra Baigorria solo tendría en mente a Onelia Molina debido a las continuas confrontaciones que tenía con ella y a los intercambios de palabras durante el programa.

Pese a esta revelación no es seguro que la modelo vuelva a 'Esto es Guerra' y por el momento se encuentra haciendo barra a su novio.

Pues al parecer Alejandra prefiere estar enfocada en sus proyectos personales y en las planificaciones para su matrimonio con Said Palao la cual será a mediados del otro año.