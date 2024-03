¡Brunella Horna celebró sus 27 años a lo grande! Una fiesta llena de sorpresas, lujos y amor

Brunella Horna, no escatimó en lujos para celebrar sus 27 años. Aunque el año pasado la fiesta fue en un yate, esta vez optó por quedarse en casa, pero los lujos estuvieron a la orden del día.

Brunella Horna celebró su cumpleaños a lo grande

La popular conductora de "América Hoy", Brunella Horna, nos dejó boquiabiertos al celebrar sus 27 años con una fiesta llena de amor y detalles especiales. Aunque el año pasado la festejó en un yate, esta vez optó por quedarse en casa, pero eso no impidió que la magia sucediera.

En sus redes sociales, Brunella compartió la primera sorpresa que le preparó Richard Acuña, su esposo, y dijo: "Qué manera de sorprenderme. Gracias, amor por cada detalle, te amo". Una celebración íntima, solo para los dos, en un jardín decorado con pétalos de rosas, globos blancos y la música de un saxofonista creando el ambiente perfecto.

Pero la diversión no paró ahí. La fiesta continuó dentro de casa junto a familiares y amigos, con nueva torta, más decoración y muchas flores. Brunella, luciendo un hermoso vestido negro, compartió momentos especiales con su pequeño Alessio y sus seres queridos.

Antes de sumergirse en la celebración en casa, Brunella tuvo un adelanto en "América Hoy". Agradeció a sus amigos y expresó su felicidad: "Más engreída imposible. Gracias amigos por tantas sorpresas. Amo recibir mi día trabajando, los quiero".

La conductora se mostró encantada con los regalos, incluyendo un collar y un anillo de parte de Richard Acuña, y escribió en sus redes: "Gracias mi amor por cada detalle en mi día, te amo. Este año es más especial porque lo celebraré con mi bebé, como tanto lo soñé".

Magaly Medina critica a "América Hoy" por cumple de Brunella

Sin embargo, no todo fue pura felicidad, ya que Magaly Medina no se quedó callada y criticó a "América Hoy" por dedicar tiempo al cumpleaños de Brunella. La 'urraca' señaló que, aunque es normal celebrar cumpleaños, no debería convertirse en una noticia de índole nacional.

Además, Magaly cuestionó el regalo de Richard Acuña, sugiriendo que, teniendo "plata como cancha", debería haberle regalado algo más lujoso.

Magaly, conocida por su sinceridad, expresó que la sorpresa era más adecuada para la etapa de enamorados que para una mujer recién convertida en madre. A pesar de las críticas, Brunella no se dejó afectar y compartió su alegría en redes sociales.

En este capítulo intrigante de la vida de Brunella Horna, la farándula peruana está más viva que nunca. Seguiremos al tanto de más detalles en este emocionante episodio. ¡Hasta la próxima!