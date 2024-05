Bryan Torres sorprende con nuevo look tras ruptura con Samahara Lobatón: "Yo ni caso"

Tras la turbulenta ruptura con Samahara Lobatón, Bryan Torres ha dado de qué hablar en las redes sociales, no solo por su reciente cambio de imagen sino por una posible indirecta a su ex. El cantante se dejó ver con un nuevo estilo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Bryan Torres sorprende con cambio de look

El mundo del espectáculo no deja de sorprendernos y esta vez es Bryan Torres quien está en el centro de la atención. Tras su reciente separación de Samahara Lobatón, quien está esperando un hijo de él, Bryan ha decidido dar un giro a su vida, mostrando un cambio radical en su look y posiblemente enviando una indirecta a través de su música.

"Y yo ni caso, lo que tú digas de mí, sabes por dónde me lo paso...", son las palabras que resuenan en la nueva canción de Torres, que compartió en una 'storie' en Instagram. Esta elección musical no ha pasado desapercibida, pues muchos se preguntan si con ella, el cantante busca marcar distancia de las críticas y el escándalo que rodeó su ruptura con Lobatón.

Cambio de look de Bryan Torres. (Foto: Instagram)

El nuevo estilo de Bryan no solo refleja un cambio estético sino también personal. Con un corte moderno y un look urbano, parece que Torres está listo para enfrentar esta nueva etapa de soltero.

La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar. Entre mensajes de aliento y curiosidad por su próximo paso en la música, Torres parece estar aprovechando este momento para reinventarse completamente.

Samahara Lobatón se engríe en salón de belleza

Mientras tanto, Samahara Lobatón también ha estado en el foco público, no solo por su embarazo sino por su reciente actividad en redes sociales, donde se muestra recuperando su vida tras la tumultuosa separación. La hija de Melissa Klug ha compartido imágenes de su cambio de imagen en un salón de belleza, quizás como una forma de cerrar capítulos y empezar de nuevo.

En medio de estos cambios, la polémica Magaly Medina ha comentado sobre la situación, criticando la decisión de Samahara de invertir en la casa de Bryan tan pronto en su relación. "¿Por qué te adelantas tú? Cuando un hombre no quiere contigo se le nota. Para que te adelantes en ponerle toda la casa, tenían cuatro meses, ni siquiera al año llegaban", señaló Medina, poniendo en perspectiva las decisiones apresuradas de la joven.

Este episodio en las vidas de Bryan Torres y Samahara Lobatón es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales pueden impactar la vida pública de las celebridades. Además, muestra cómo ambos están buscando salir adelante, cada uno a su manera, tras el fin de su relación.