Magaly Medina critica a Cristian Rivero tras despedirse de 'EEG': "Parecía una planta"

Magaly Medina no fue ajena a la despedida de Cristian Rivero y Katia Palma del programa reality 'Esto es Guerra' por lo que la conductora no dudó en decirles de todo pero en especial al recordado conductor de 'Yo Soy'.

Rivero se despidió casi entre lágrimas del reality y agradeció la oportunidad que le brindó la producción de poder desarrollarse en un ambiente totalmente nuevo a lo que había estado acostumbrado.

Le da con palo

Magaly Medina criticó la salida de Cristian Rivero de 'Esto es Guerra' y es que el co conductor le dijo adiós al reality entre lágrimas por lo que la popular 'Urraca' cuestionó su presencia en el programa ya que según ella no pintaba ni despintaba.

La periodista reveló que Rivero se sentía incómodo en el programa, pues no era su ambiente habitual de trabajo y le costaba adaptarse a la conducción chacotera.

"Tenemos a Renzo Schueller que es un mueble que no pinta nada, tener a otro mueble, no pues, no hay presupuesto para malgastar. Cristian casi llora cuando dijo públicamente que no se sentía cómodo haciendo ese programa", dijo la conductora.

Asimismo, Magaly cuestionó que la dupla no duró ni un año pues permanecieron en el programa por solo 3 meses que duraba el contrato.

"Lo que dura una golondrina en el verano, no se sentía cómodo, no se veía cómodo, uno transmite, a las únicas hipócritas que se les debe dar un premio es a las de 'América Hoy'", agregó.

Incluso, Magaly afirmó que Cristian no es un conductor para espectáculos, ya que lo considera un personaje de la televisión blanca esto habría provocado que el reality le quede grande.

Finalmente, la conductora felicitó el trabajo de Katia Palma quien si logró acoplarse a la conducción y desataba las risas junto a Johanna San Miguel.

Hasta el momento no se sabe el futuro laboral de Cristian Rivero, sin embargo, no se hará esperar mucho para que anuncie mediante sus redes sus nuevos proyectos personales.

Cristian Rivero y Katia Palma NO VAN MÁS en "Esto es Guerra"

Luego de tres meses de juegos y competencias, "Esto es Guerra" le dijo adiós a Katia Palma y Cristian Rivero. Ambos conductores habían llegado solo por una corta temporada de verano, por lo cual, tuvieron que dejar el reality de competencia en medio de la pena y tristeza de ellos, así como también de los competidores.

Fue Katia Palma la primera en tomar la palabra para poder agradecer a todas las personas con las que trabajo en el último trimestre. Para la actriz cómica, el cariño que sintió por parte del público fue totalmente abrumador, por lo cual se muestra más que contenta.

"Primero quiero agradecer al público que siempre está respaldando todas las locuras que hacemos. Gracias de verdad por el cariño sincero, también agradecer a la gente de "Pro TV" (...) evidentemente cómo no agradecer al corazón de este programa: "guerreros" y "combatientes". No me gusta llamarlos por equipos porque cada uno tiene algo especial para mí. Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes y por supuesto a mis amigos y compañeros. Renzo (Schuller) gracias, Johanna (San Miguel) gracias también por la acogida y esperemos que nos volvamos a encontrar", señaló Katia Palma.





El más emotivo fue Cristian Rivero, quien no pudo contener algunas lágrimas al dar su discurso de despedida. La pareja de Gianella Neyra señaló que se llevará el mejor recuerdo de todos los competidores, con quienes no solo compartió dentro del set, sino también fuera de él.