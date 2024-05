¿Busca reconciliación? Topito se mostró arrepentido por ocultar su relación con Dayanita: "Me equivoqué"

La actriz cómica Dayanita ha tratado de evitar los escándalos mediáticos a pesar de las infidelidades de su expareja, Topito. Sin embargo, recientemente volvió a ser el centro de atención al anunciar públicamente el fin de su relación amorosa y confrontarlo en directo por negar haber estado con ella. Además, el reciente ampay del cómico en Sullana también ha generado interés mediático.

En ese sentido, Topito se mostró arrepentido de no oficializar su relación con la actriz cómica y ocultarla, como ella lo reveló en sus redes sociales. A continuación te contamos más detalles de esta historia.

Topito arrepentido por ocultar su relación con Dayanita

Durante una reciente conversación en 'Todo se filtra', el cómico Topito se mostró arrepentido por ocultar su relación con la reconocida actriz cómica Dayanita. No obstante, él también detalló los motivos por lo que tomó esta acción. "No es temor, pero vivimos en un mundo tan estúpido, la gente mucho juzga, tengo dos pequeños que estudian en el colegio y a veces el bullying (...) yo en mis redes trato de no subir a mis hijos", comentó.

En ese sentido, confesó que sí está arrepentido de haber ocultado su romance. "Yo le doy toda la razón a ella, me equivoqué, fue mi error, lo acepto, acepto todo lo que yo he podido hacer en su momento, y cómo se siente ella al haber yo tenido esas actitudes" señaló. "Estoy arrepentido, pero ya las cosas están hechas", agregó, mientras Dayanita estaba conectada mediante una videollamada.

La respuesta de Dayanita

Ante las declaraciones de Topito, la actriz cómica Dayanita también brindó su descargo al respecto y enfatizó que no tuvo una bonita relación, pues en muchas situaciones siempre la ocultaban.

"No tuve una relación estable ni muy bonita, siempre ha negado que estaba conmigo, a mí me ocultaba frente a la gente, quizá era porque soy una chica trans. Por qué con una mujer sí puede besarse y darle la mano y por qué conmigo sí se avergonzaba. (...) Siempre se avergonzó de mí, pero cuando salía a fiestas, él era el pendejo del barrio...", enfatizó la actriz cómica en el programa.

Por otra parte, Dayanita reveló que posee más pruebas de las infidelidades de Topito y le pidió que la deje tranquila y no la busque más. En un mensaje de empoderamiento, afirmó haberse identificado como mujer desde los 12 años y resaltó la relevancia de ser reconocida y respetada como tal en una relación.

"Si alguien me ve como mujer, me tiene que hacer valer como tal, no ocultarme. Gracias a Dios, ahora estoy feliz en la vida. El comunicado lo saqué ayer porque el señor me decía por qué sacaría un comunicado, qué iba a decir la gente, que los trabajos, que los shows...Él es mi cruz que cargué por año y medio", señaló Dayanita respecto a la relación que tuvo con Topito.