"Nunca me viste como mujer": Dayanita EXPLOTA EN VIVO y arremete contra Topito tras fin de relación

¡CON LA PIERNA EN ALTO! Hace un par de días, Topito volvió a las portadas de los programas de espectáculos debido a un ampay con una joven en el norte del país. Estas imágenes fueron emitidas por "Magaly TV, La Firme" y horas antes, Dayanita usó sus redes sociales para poner punto final definitivo a la relación que tenía con el actor cómico. Tras esto, el integrante de "JB en ATV" se presentó en "Todo se filtra" donde dio mayores detalles sobre su reciente "destape", sin embargo, no se espero que la exintegrante de "El Reventonazo de la Chola" se enlazara con el mencionado programa y ambos protagonizaron una ACALORADA Y TENSA discusión. ¿Qué pasó entre ambos?

Topito se defiende tras ampay

Este miércoles 1 de mayo, "Todo se filtra" sorprendió al presentar a Topito, quien recientemente acaparó las pantallas de los programas de espectáculos por su ampay con una joven en el norte del país, específicamente en Sullana. El actor cómico llegó a las instalaciones de "Panamericana Televisión" donde se sentó para dar mayores detalles de las imágenes que han causado gran revuelo en redes y en "Chollywood".

En un inicio, el actor cómico intentó justificarse y señaló que en las imágenes que mostró "Magaly TV, La Firme" no se ve ningún beso. Sin embargo, muy suelto de huesos, señaló que sí hubo un momento íntimo con la joven del ampay, pero ocurrió en un parque.

"En esa imagen no sale beso, sí hubo beso, pero no ahí, en un parque. En el norte se acostumbra a ir a una discoteca y después ir a un barcito con ceviche y chelita. Estábamos conversando al oído. Sí hubo beso, pero en un parque", señaló Topito.

Pero eso no fue todo, ya que Junior Flores, integrante de "JB en ATV", también señaló que esas imágenes no corresponderían a ningún ampay. Según cuenta el actor cómico, él es una persona soltera desde hace varios meses, descartando así totalmente un vínculo con Dayanita.

"Todo el Perú no sabe cómo son las cosas. Para mí eso no es ampay porque soy una persona soltera. No la he engañado, no estoy con ella. Desde el 23 de diciembre no estoy con ella", apuntó fuerte y claro.

Dayanita ARREMETE EN VIVO contra su expareja

Además, Topito señaló que no oficializó una relación con Dayanita por temor al "qué dirán" y también para cuidar a sus hijos del bullying. Al parecer, estos comentarios ocasionaron la furia de la exintegrante de "El Reventonazo de la Chola", quien llamó a "Todo se filtra" y soltó TODA SU VERDAD.

En palabras de Dayanita, Topito no se portó bien con ella, ya que nunca quiso oficializarla para algo serio. Además, el actor cómico se portaba como el "bacancito del barrio" cuando ambos tenían una relación sentimental. "No tuve una relación estable ni muy bonita, siempre ha negado que estaba conmigo, a mí me ocultaba frente a la gente, quizá era porque soy una chica trans. Por qué con una mujer sí puede besarse y darle la mano y por qué conmigo sí se avergonzaba. Siempre se avergonzó de mí, pero cuando salía a fiestas, él era el pendejo del barrio...", señaló muy ofuscada.

Pero ahí no quedó todo, ya que Dayanita reveló la razón principal para que su relación con Topito no funcionara. La actriz cómica detalló que en el tiempo que estuvo con el artista, él nunca la pudo ver como una mujer y esto habría ocasionado más de un quiebre en su relación.