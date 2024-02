Carlos Galdós estaba medicado cuando conducía "La Noche es Mía": "No quería deprimirme"

Carlos Galdós, el recordado conductor de "La Noche es Mía", compartió abiertamente sus momentos difíciles durante la grabación del programa nocturno. En una entrevista con Verónica Linares en su canal de YouTube, Galdós reveló sus emociones y desafíos personales.

Carlós Galdós estaba medicado

El presentador Carlos Galdós, conocido por su simpatía en "La Noche es Mía", sorprendió al contar que no todo estaba bien detrás de cámaras. Si bien el programa nocturno ya no se transmite hace varios años, logró reconocimiento en el público, así como su conductor, quien en ese entonces, atravesaba momentos difíciles.

En sus propias palabras, confesó: "Fue una época en que estaba sumamente triste... no estaba bien, no me sentía bien, no estaba en medio de un matrimonio que caminara bien... mi herida volumen 10. Muchas cosas cayéndome en la cabeza".

Durante su tiempo en "La Noche es Mía", Galdós atravesó una profunda depresión, llevándolo a buscar ayuda psiquiátrica y seguir un tratamiento con fuertes medicamentos. "En el último tramo de mi etapa en 'La Noche es Mía', fueron muy incómodos a nivel personal. Veía venir una depresión, que hace 10 años había vivido y dije; 'olvídate, esta me la pierdo de todas maneras'. A ese subsuelo no quiero ir o no quería ir", expresó.

El popular conductor explicó que esos dos últimos años del programa fueron particularmente difíciles, sintiendo que estaba al borde de caer en una depresión profunda. Ante esta situación, tomó una decisión radical junto a su psicoterapeuta para evitar sumergirse en la oscuridad emocional.

Galdós perdió la capacidad de sentir por un año

Galdós compartió su experiencia con la medicación: "No puedo deprimirme porque si yo me deprimo me arruino. Ahí me dan un químico X que tenía la hermosa particularidad de borrarte la emoción... Fue durísimo, pero era lo que yo pedí, mi terapeuta coincidió con mi requerimiento. Mi pedido era que no quería deprimirme".

Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que esta medicación le impedía sentir y expresar sus emociones con normalidad.

A pesar de todo, Carlos Galdós tomó la valiente decisión de enfrentar sus problemas de raíz y poner fin al tratamiento. "Cada vez que hacía 'La Noche es Mía', ¿cómo hago? si no siento nada. A mí nada me ponía. Era el humano que nada le ponía. Perdí la capacidad de sentir por un año", confesó.

La revelación de Galdós destaca la importancia de hablar sobre la salud mental y muestra la valentía del conductor al compartir su experiencia. Nos recuerda que, detrás de la pantalla, los rostros populares también enfrentan sus propias batallas personales.

Por otro lado, la periodista Verónica Linares llevará sus exitosas entrevistas de "La Linares" a Canal N a partir del 11 de febrero. No te pierdas esta nueva etapa de "La Linares" y sus emocionantes entrevistas todos los domingos a las 9:00 pm. Así como la entrevista con Carlos Galdós, quien dio un vistazo más profundo a su vida detrás del escenario, hay otras más en ese estilo.