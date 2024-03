Carolina Braedt se quiebra al revelar lo que vivió con su expareja Anders Partouche: "Una relación tóxica"

Directamente desde el programa "Amor y Fuego", Carolina Braedt, la empresaria, soltó todo el drama sobre su expareja francés, Anders Partouche. Aquí les contamos todos los detalles.

Carolina Braedt abre su Corazón en la televisión

La empresaria e influencer Carolina Braedt se sinceró para las cámaras de "Amor y Fuego" sobre su expareja, el francés Anders Partouche, y no pudo contener las lágrimas al revelar detalles escalofriantes.

Cuando Carolina contaba lo que vivió con Anders no puedo evitar quebrarse mientras confesaba los duros momentos. Carolina admitió sin pelos en la lengua que estuvo en una relación complicada y que salir de eso fue todo un reto.

La empresaria, entre sollozos, compartió su experiencia: "Uno ve que está en una relación tóxica cuando está desde afuera y puede tomar su distancia. Si en su momento hice las cosas de una manera muy radical, pero es lo que me dejaba y me empujaron hacer, porque si no, yo no veía la manera de cómo salir".

Una lucha por su libertad. Carolina también confesó que tuvo miedo de las posibles consecuencias al intentar salir de la relación: "He tenido miedo de bajarme de mi departamento y no saber qué me esperaba abajo y estar en una ciudad donde no conozco a nadie, no está mi familia ni nada". Una lucha real, lejos de casa.

Pero eso no es todo, la influencer desmiente rumores y aclara a quién el pertenece la propiedad en Francia. Carolina dejó claro que no hay vueltas que dar: "El departamento fue pagado absolutamente por mí. Le pagué de más por el trabajo que ha hecho y él no invirtió en nada". Carolina nos asegura que la independencia económica fue clave para salir del embrollo.

Advertencia explosiva: Anders amenazó con secretos oscuros

El drama no se detiene. Anders Partouche lanzó una advertencia explosiva en sus redes: "Tengo en este teléfono y en la nube todo para destruir su carrera a sus amistades". Parece que el francés tiene información jugosa que podría hacer temblar a Carolina Braedt.

Anders Partouche le advierte a Carolina Braedt: "Tengo en este teléfono y en la nube TODO PARA DESTRUIR SU CARRERA y a sus amistades". Shockeada quedé 😦👇🏼 pic.twitter.com/c7jkTP84oe — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) 19 de febrero de 2024

Para cerrar con broche de oro, Carolina expresó aliviada que está tranquila de vuelta en su país, Perú. "Es algo super doloroso y triste darme cuenta de la situación por la que estaba pasando. Estoy aquí de vuelta en mi país, he dejado mi departamento en manos de un contratista".

En conclusión, la telenovela de Carolina Braedt y Anders Partouche sigue dando de qué hablar. Estaremos pendientes para contarles el próximo capítulo o cualquier novedad. ¡Hasta la próxima!