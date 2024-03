"Chinita de la salsa" asistió al velorio de su pareja tras atentado: "No puedo aceptarlo"

La cantante Vanessa Soto decidió abandonar el hospital en el que se encontraba internada recuperándose después del atentado que sufrió con su pareja para dirigirse al velorio de su compañero de vida que lamentablemente fue la única víctima de la fatídica noche que vivieron juntos en su auto.

La popular "Chinita de la salsa" se encontraba evidentemente desencajada sin poder creer todavía todo lo que ha tenido que pasar ya que no encuentra alguna explicación razonable del ataque que sufrió pues recalcó que no recibió amenazas días previos.

Sin poder creerlo

Vanessa Soto, conocida como la 'Chinita de la salsa' se encuentra pasando un terrible momento en su vida personal tras afrontar la pérdida de su pareja a manos de delincuentes.

El día de ayer la artista tuvo que abandonar el hospital en el que se encontraba internada recuperándose del ataque de balazos de sicarios que sufrió el pasado sábado, esto con el objetivo de asistir al velorio de su pareja.

La artista, bastante dolida por lo que le ha tocado vivir reveló que todavía no cae en cuenta de lo que pasó aquella noche.

"No hay palabras, me siento muy triste aún no puedo aceptar que se haya ido", dijo la cantante para un programa de noticias.

Por otro lado, Vanessa reveló que no recibió ningún tipo de amenazas días antes del atentado por lo que todo lo sucedido le ha tomado como una gran sorpresa.

"No era extorsión, fue una sorpresa. Nosotros hemos estado tranquilos, trabajando, estábamos saliendo de un show. No recibimos amenazas ni cupos, todo es mentira", dijo Soto.

Finalmente, la cantante rechazó que su pareja haya recibido amenazas y que él se lo haya ocultado pues considera en todo momento que él ha sido una persona leal y honesta con ella.

"Él era una persona muy transparente, si él hubiera estado preocupado lo hubiera notado", dijo la cantante.

Cabe resaltar que la 'Chinita de la salsa' asistió al velorio de su pareja con seis balas en el cuerpo, sin embargo, esto poco o nada le importó ya que priorizó despedirse por última vez de su compañero de vida.

"Yo estoy mal, me salí del hospital porque tenía que venir a verlo, tenía que despedirme de él. Todavía no me operan, estoy con las balas, ya mañana en la tarde voy a ir al hospital después de enterrarlo", dijo la artista muy dolida por lo sucedido.

Independencia: Sicarios balean a 'Chinita de la Salsa' y matan a su pareja en violento ataque

Un terrible suceso ha sacudido a Independencia. Durante la madrugada, la famosa cantante de salsa Vanessa Soto, conocida como la 'Chinita de la Salsa', fue atacada a tiros junto a su pareja, César Vázquez, mientras regresaban a casa después de una presentación en Los Olivos.

El ataque fue brutal. Sicarios a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo de la pareja y abrieron fuego sin piedad. Trágicamente, Vázquez, quien también era miembro de la Policía Nacional del Perú, no sobrevivió a las heridas y fue declarado muerto en el lugar.

Por otro lado, Soto resultó herida y está recibiendo atención médica en un hospital cercano. Se dio a conocer que la cantante habría perdida algunos dedos de su mano tras el atentado. Por ello, está siendo intervenida quirúrgicamente.

El incidente ha dejado conmocionada a la comunidad artística y a los seguidores de la 'Chinita de la Salsa'. Muchos expresaron su solidaridad y apoyo a través de las redes sociales.