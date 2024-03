Luigui Carbajal revela que tuvo una relación tóxica con expareja: "Intentaba controlarme"

Luigui Carbajal, miembro de la banda Skándalo, expresó su alegría y contento por su unión matrimonial con la doctora Diana García. Durante una entrevista, Carbajal resaltó la relevancia del respeto y la confianza en una relación, aspectos que considera esenciales para evitar que una relación se vuelva negativa.

Ante ello, también reveló las malas experiencias que tuvo en el pasado con otras parejas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luigui Carbajal agradecido por su relación actual

El cantante y actor cómico expresó su gran felicidad en su matrimonio con la doctora Diana García, destacando la presencia de un profundo respeto y confianza en su relación. Asimismo, señaló que actualmente se observan numerosas relaciones tóxicas debido a que las parejas no han logrado superar ciertos problemas del pasado.

Durante la entrevista, el cantante señaló que está a punto de cumplir un año de matrimonio con la doctora: "A punto de cumplir un año de matrimonio con mi esposa, estamos experimentando un momento hermoso. Nuestra relación se basa en la comunicación, el respeto y la confianza. Creo firmemente que estos son pilares esenciales para que una relación funcione y no se convierta en algo dañino que pueda desmoronarse", expresó a un medio local.

Vivió una mala experiencia

El cantante también discutió el tema de las relaciones nocivas en la sociedad actual, indicando que en muchas ocasiones estas emergen a raíz de conflictos no resueltos del pasado de las parejas.

"Creo que una persona puede volverse tóxica en una relación cuando descubre algo de su pareja que no han superado. Nadie se convierte en alguien así de la nada. También hay personas que llegan a una relación con muchas heridas y problemas, lo que las lleva a ser celosas, absorbentes y tóxicas desde el principio", explicó sobre las relaciones tóxicas.

El concursante de 'El Gran Chef Famosos' compartió una experiencia personal complicada que atravesó hace unos años, cuando se encontró en una situación perjudicial con su ex pareja.

"Siempre he sido transparente en mis relaciones y he respetado a mi pareja. Sin embargo, hace unos años viví una situación muy difícil, donde mi pareja intentaba controlarme. Si tenía un ensayo, me llamaba y no quería colgar el teléfono hasta saber exactamente dónde estaba y con quién. Esto puede durar horas y es una clara señal de toxicidad en la relación", reveló el actor cómico Luigui Carbajal. En ese sentido, él reveló que tuvo una relación tóxica en el pasado.