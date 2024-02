Christian Cueva estalla contra entrevista de María Pía Copello en MQM: "Quise hablar y fue cortante"

El famoso futbolista Christian Cueva se soltó con todo en una entrevista en el programa "América Hoy". Resulta que Cueva, quien estaba ahí para hablar sobre su relación con la cantante Pamela Franco, no pudo evitar soltar un bombazo antes de entrar en detalles amorosos. Critica duramente la entrevista que le hizo María Pía Copello en "Mande quien mande".

Christian Cueva se queja de la entrevista de María Pía Copello

El futbolista Christian Cueva ha sacudido el mundo del espectáculo con una entrevista explosiva en el programa "América Hoy". Pero eso no es todo, antes de entrar en los detalles de su relación con la cantante Pamela Franco, lanzó duras críticas a María Pía Copello.

Cueva, quien estaba ahí para hablar de su amorío con Pamela Franco, reveló que la entrevista con María Pía Copello fue todo menos suave. En sus propias palabras, "Quise hablar en otro programa, pero me sentí muy cortante conmigo, fue cortante". ¡No se guardó nada!

La conductora de "América Hoy", Ethel Pozo, no dudó en cuestionar a Cueva sobre por qué decidió dar otra entrevista después de su experiencia con María Pía Copello. El futbolista explicó que la entrevista anterior no le permitió expresarse bien, y que prefiere hablar en vivo y frente a las cámaras.

Pero eso no es todo, la cosa se puso más intensa. María Pía Copello, la conductora criticada, no se quedó callada y salió a defenderse en su propio programa. El choque de titanes estaba en su punto más alto.

Christian Cueva se enfrentó con Janet Barboza

Pero las polémicas no pararon ahí. Janet Barboza también se llevó su dosis de fuego. En un reciente episodio del programa, Janet Barboza lanzó la pregunta del millón: ¿El papá de Christian Cueva y Pamela Franco se conocen? La cantante aseguró haber llamado al señor en cuestión, quien le habría dicho que en toda esta situación ella no era la culpable.

Las cosas se pusieron intensas cuando un molesto Christian Cueva salió al frente para aclarar que Pamela Franco y su padre no tienen una relación cercana, desmintiendo así las afirmaciones de Barboza. Sin embargo, la conductora insistía en que sí existe un vínculo, interrumpiendo al futbolista en varias ocasiones.

"No me dejas hablar. Yo lo que pregunto Janet, tú dices: 'tal persona dijo, tal persona me dijo' y yo te pregunto, ¿tienes pruebas cómo dices tú?", cuestionó Cueva. La 'Rulitos' no vaciló en responder con un contundente "Sí".

La discusión escaló cuando el futbolista agregó, visiblemente molesto, "Si las tienes, que diga que mi papá estuvo metido". Janet, sin titubear, citó las declaraciones de Pamela Franco en "Mande quién Mande", desafiando a Cueva: "Si eso para ti es una prueba, Janet, no te puedo decir nada". La tensión en el set estaba en su punto más alto, dejando a la audiencia ansiosa por más detalles.

La entrevista no solo dejó quejas, sino que Cueva también aprovechó para desmentir a Pamela Franco, admitir más encuentros con modelos y hasta derramar algunas lágrimas. Sí, llanto incluido en esta entrevista en vivo. Este escándalo ha dejado a todos con la boca abierta, y la farándula está ardiendo con los detalles revelados por Christian Cueva.