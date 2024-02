Christian Cueva trató mal a Pamela López cuando sospechaba infidelidad: "Deja de poner tus testamentos"

En el programa "América Hoy" del 7 de febrero, se destaparon nuevos secretos sobre la relación enredada entre el futbolista Christian Cueva, Pamela López y la cantante Pamela Franco. Según los chats que se mostraron, Cueva trató mal a su esposa Pamela López.

Un mal trato de Christian Cueva a Pamela López

Janet Barboza, durante la candente charla con Yolanda Medina, reveló explosivos chats que sostuvo con Pamela López. Las palabras de la aún esposa de Cueva son estremecedoras.

Barboza compartió: "Yo he hablado con Pamela López y la he escuchado llorar a esa mujer, con el corazón en la mano, casi desmayándose. No me autorizó a contarlo, recién me ha autorizado hoy".

Las pruebas apuntan a una serie de conversaciones que revelan el maltrato de Christian Cueva hacia Pamela López. En un tenso intercambio del 1 de diciembre de 2023, el futbolista le espetó: "Listo, disfruta lo que haces. Cambia de foto y todo. Que te vaya bien". Pamela López respondió con madurez, expresando su deseo de que todo sea por el bienestar de sus hijos, pero el tono áspero de Cueva no pasó desapercibido.

Pero eso no es todo, la trama se complica aún más. Se sugiere que Christian Cueva habría visitado la casa de Pamela Franco en Chimbote, desencadenando un escándalo que ha mantenido en vilo a los seguidores de la farándula. Una fuente anónima afirma: "Esa foto es evidente, es la casa de Pamela Franco, esa donde están las plantas".

Pruebas de Pamela López. (Foto: Captura de pantalla)

Yolanda Medina, líder de 'Alma Bella', respalda a Pamela Franco, afirmando: "No creo que todos los años nos acordemos dónde la pasamos, porque ni yo me acuerdo". Además, desmiente tener conocimiento de una relación entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Más detalles del supuesto "amorío" de Christian Cueva y Pamela Franco

La tensión escaló cuando Janet Barboza reveló que Pamela Franco se habría comunicado con el padre de Christian Cueva para intervenir en la situación, buscando calmar a Pamela López. El drama alcanza dimensiones insospechadas.

Christian Domínguez, al tanto de las acusaciones, rompió su silencio y desmintió proporcionar información a Pamela López. En sus palabras: "No tengo nada que decir al respecto. Las personas que tienen que aclarar son ellos".

La trama sigue intensificándose con la supuesta presencia de Christian Cueva en casa de Pamela Franco, cuya autenticidad se respalda con pruebas visuales. La fuente anónima que aportó este dato asegura: "Ese día vino Pamela solo con su hija. Déjame que te consiga el video".

El escándalo amoroso entre Christian Cueva, Pamela López y Pamela Franco toma un giro inesperado con cada revelación. Estaremos atentos para informar cualquier actualización al respecto.