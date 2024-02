¿Christian Domínguez indignado con "América Hoy"?: "Me veo como un producto, vas a sacarle el jugo y patearlo"

En el complicado mundo del espectáculo, Christian Domínguez ha dado un paso al costado de "América Hoy" tras la polémica entrevista donde admitió sus infidelidades. El cumbiambero se sincera sobre su salida, y las revelaciones son impactantes.

Christian Domínguez sobre "América Hoy"

El cumbiambero Christian Domínguez abandonó "América Hoy" después de la entrevista que dejó a todos con la boca abierta. Y como era de esperarse, las cosas se pusieron intensas.

En una conversación exclusiva con un medio local, Christian abrió su corazón sobre su salida del programa matutino y confesó que ver "América Hoy" sin él le da un poco de nostalgia. Pero espera, que eso no es todo.

¿Fue echado o se fue por su cuenta? Las especulaciones estaban a mil por hora, algunos dicen que tomó la decisión en vivo, otros piensan que la producción lo apartó un tiempo. Para despejar las dudas, Christian soltó la bomba.

"Me veo como un producto, así que hay que darle a este producto, le tienes que dar, mientras que te dé algún beneficio, sacarle el jugo al máximo, vas a patearlo hasta que ya no te de nada y así será para la gente", afirmó Domínguez. ¿Uy, qué fuerte, no?

Aunque se fue aparentemente en buenos términos, sus palabras fuera de cámaras dicen otra cosa. ¿Se aprovecharon de él? ¿Fue solo un producto que utilizaron y después tiraron? Las revelaciones están a mil por hora.

Y, atención, que el tema no queda aquí. Los amigos del programa "América Hoy" y Christian ya no se siguen en redes. ¡Algo está pasando! ¿Discusiones detrás de cámaras? ¡Qué misterio!

Anthony Aranda fulmina a "América Hoy"

Pero, atención, todavía hay más. Anthony Aranda, la aparente pareja de Melissa Paredes, también tiene algo que decir sobre el programa. Según el bailarín, las presentadoras del programa maltratan a las mujeres y protegen a sus amigos varones, refiriéndose específicamente a Christian Domínguez, quien recientemente estuvo involucrado en un escándalo de infidelidad en su automóvil.

En tal sentido, para Anthony Aranda, en el programa habría preferencias, pues cuando Melissa Paredes enfrentó una polémica similar por infidelidad, terminó siendo retirada del programa.

Historia de Anthony Aranda contra "América Hoy". (Foto: Captura de pantalla)

"Qué vergüenza en el programa de las mañanas dicen que es un programa hecho para mujeres pero es un programa de mujeres para maltratar a las mujeres y a sus amigos hombres taparles sus cochinadas. El machismo preocupa acá. Qué pena", dijo Anthony.

La situación está candente. ¿Christian volverá a "América Hoy"? Eso solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos al tanto de este drama que parece no tener fin. ¡Hasta la próxima!