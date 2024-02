¡Se mandó con todo! Melissa Paredes manda indirecta contra Ethel y Janet y lanza seria acusación en su contra

¡Les dijo de todo! Las declaraciones de Christian Domínguez en "América Hoy" tuvieron en suspenso a más de uno durante la mañana del lunes 5 de febrero. El cantante respondió a todas las preguntas sobre su tan sonado ampay y reveló que no solo ha sido infiel en dos ocasiones a Pamela Franco. Tras esto, Ethel Pozo y Janet Barboza le expresaron su respaldo en este "momento complicado", lo cual generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Incluso, Melissa Paredes, su excompañera en el programa, arremetió en su Instagram y lanzó seria acusación en contra de las dos. ¡Tremendo!

Melissa Paredes arremete contra Ethel Pozo y Janet Barboza

Janet Barboza y Ethel Pozo tuvieron en exclusiva la palabra de Christian Domínguez luego de que el cantante le fuera infiel en más de una ocasión a Pamela Franco. En todo momento, el cumbiambero señalaba su infidelidad como un "error", algo que fue corregido por Janet Barboza en más de una ocasión.

Sin embargo, la "suavidad" de las preguntas de ambas, aparte del respaldo brindado dejaron mucho que desear en el espectador. Cuando se pensaba que serían preguntas y una entrevista "directa a la yugular", esto no fue así y los televidentes dejaron notar su molestia en redes sociales.

Melissa Paredes también habría estado muy atento a esta entrevista y, al igual que todos, se quedó sorprendida con las nuevas "suavecitas" de la televisión. Por ello, no se quedó callada y mandó un contundente mensaje en sus redes sociales justo cuando entrevistaban a Christian Domínguez EN VIVO.

"Hay de ustedes, escribas y fariseos, que son HIPÓCRITAS" , se puede escuchar en el video subido por Melissa Paredes a su cuenta de Instagram. La razón de este potente mensaje te lo contamos líneas más adelante.

Melissa Paredes mande INDIRECTA a #américahoy: "Escribas y fariseos HIPÓCRITAS" 😦🚨 pic.twitter.com/Yx67RGn2ez — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 5, 2024

¿Por qué se fue de la conducción?

Todo lo dicho por Melissa Paredes tendría un fundamento, el cual se remontaría a su tan sonado ampay con el "Activador". En aquel entonces, la modelo fue duramente lapidada y cuestionada por Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes prácticamente la pusieron contra las cuerdas con sus preguntas.

Luego, Melissa Paredes no volvió a aparecer más en el programa y tiempo después aclaró las cosas. ¿Se fue o la sacaron? La popular "Meli" lo contó todo en una entrevista para "Mujeres al Mando".

"No es que yo la dejé, si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que ellos lo cometen, a ellos no se les quita nada, pero nosotras las mujeres sí. Eso me dolió", explicó la expareja de Rodrigo Cuba.

Pese a lo lapidada que fue en su momento, hoy se vio otra actitud en Ethel Pozo y Janet Barboza. Si bien cuestionaron el accionar de Christian Domínguez, en ningún momento le quitaron su respaldo, lo cual si hicieron con Melissa Paredes. ¿La hipocresía en su máximo esplendor?