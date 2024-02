Christian Domínguez sorprende con mensaje por San Valentín: ¿Lloró por Pamela Franco? [VIDEO]

¡Atención! Christian Domínguez, el cumbiambero del polémico ampay, decidió hacerse escuchar en pleno Día de San Valentín. ¿Qué tiene que decir tras sus enredos amorosos? Aquí les contamos todos los detalles.

Christian Domínguez da mensaje por San Valentín

Christian Domínguez, el cantante de cumbia que ha estado en el ojo del huracán por sus líos amorosos, decidió hablar en pleno Día de San Valentín. Y esto es de no creerse. ¿Estuvo llorando? ¿Qué tiene que decir sobre su expareja Pamela Franco? Les contamos todo.

Como saben, Christian Domínguez ha pasado por un momento complicado tras sus infidelidades expuestas, pero eso no le impidió aparecer en redes sociales y soltar un mensaje en pleno San Valentín.

¿Qué dijo el cumbiambero? Pues, a través de su Instagram, Christian aprovechó la ocasión para promocionar su restaurante de chifa y desear un feliz día a sus seguidores. Pero lo curioso es que su rostro reflejaba un semblante decaído y ojos llorosos. ¿Será que estuvo llorando?

De esta manera, Christian Domínguez dejó un mensaje tierno pero enigmático: "Muy buenos días con las personas bellas y lindas, feliz día de la amistad y feliz día del amor, que lo celebran bonito. Uno está trabajando, pero tenía que decirles que hoy en Tusan Wok tenemos una super promoción para este día especial". ¡Y así es como un cumbiambero celebra San Valentín, señoras y señores!

Domínguez sobre Pamela Franco en MQM

Y hablando de lágrimas, el cantante fue abordado por un medio local, quienes le preguntaron sobre las recientes confesiones de Pamela Franco en "Mande quien mande". La respuesta fue breve pero intensa: "De verdad considero que no es el momento para hablar del tema, en todo caso que lo hagan las personas involucradas. Es cierto lo conversamos y me dijo que ella arreglaba sus temas y yo los míos".

Domínguez evitó meterse en más líos y añadió: "Ella lo tiene que manejar, realmente no sé qué está sintiendo por dentro". Se ve que quiere pasar página.

Pero eso no es todo, porque Christian Domínguez no se queda atrás y previamente, en "América Hoy", dijo sigue amando a Pamela Franco. Aseguró en una entrevista que pese a todo, la sigue amando y que lo que pasó no tiene nada que ver con sus sentimientos.

Y así, entre promociones y declaraciones de amor, Domínguez pasa el Día de San Valentín. ¡Vaya, vaya! Seguiremos atentos a los próximos capítulos de esta novela mediática.