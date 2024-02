Christian Domínguez tras ser expuesto como 'soplón' de Pamela Franco: "Me muerdo la lengua"

La farándula peruana hierve con las últimas movidas de Christian Domínguez. Después de ser acusado de contarle todo a Pamela López sobre el amorío entre Pamela Franco y Christian Cueva, el cumbiambero decidió hablar, pero sus respuestas son más misteriosas que un capítulo de novela.

Christian Domínguez se muerde la lengua

El escenario de la farándula peruana se estremece con las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien, tras ser señalado como el 'soplón' en el triángulo amoroso entre Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López, ha optado por el silencio, pero no sin soltar frases enigmáticas.

Al ser captado saliendo de la casa de Pamela Franco, Christian Domínguez fue abordado por "Amor y Fuego", y su respuesta fue digna de un rompecabezas: "¡Ay, Dios!, me encantaría responderles muchas cosas, pero no puedo (...). Lo que tendría que decir no lo puedo decir con las manos, tendría que hablarlo, y no puedo. Discúlpame más bien porque me encantaría, pero no puedo, por más que quisiera, no puedo".

Pero eso no fue todo, el cantante dejó a todos intrigados al soltar: "Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo, me muerdo la lengua". Y para agregarle más misterio al asunto, confirmó que aún tiene contrato con América Televisión y que, en algún momento, hablará: "En algún momento lo haré".

¿Christian Domínguez quiere ser el centro de atención?

Christian Domínguez, acostumbrado a los escándalos, optó por guardar silencio y no soltar muchas declaraciones sobre las revelaciones de Pamela López. Parece que está jugando al gato y al ratón con la audiencia, dejando todo en el aire y manteniendo a todos en vilo.

Rosa María Cifuentes fue invitada al programa "Amor y Fuego" para analizar el lenguaje no verbal de Christian Domínguez. En otras palabras traducir sus gestos, posturas, miradas, etc. Se le pudo observar que tenía una sonrisa en medio de las preguntas "como si hubiera hecho una travesura", soltó la periodista.

Además, Cifuentes resaltó que si no hubiera querido declarar a la prensa. Hubiera pedido un taxi y de frente se metía allí y no hablaba. Por el contrario, el cumbiambero caminó hasta su carro siento cuestionado por las cámaras de "Amor y Fuego".

En medio de todo este drama farandulero, Christian Domínguez se ha convertido en el foco de atención. Con su estilo misterioso y sin soltar mucha información, ha logrado mantener al público en ascuas, ansioso por conocer su versión de los hechos y cómo se resolverá este enredo amoroso.

La historia está más caliente que nunca, y aunque Christian Domínguez no haya hablado mucho, ha dejado a todos con el corazón en la mano. Sin duda, este capítulo de la telenovela de la farándula peruana seguirá dando que hablar y mantendrá a la audiencia pegada a sus pantallas.