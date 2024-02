Pamela López llora al recordar la frase más cruel de Cueva: "Anda lleva tu embarazo riesgoso a Perú"

La farándula está que arde con el nuevo escándalo amoroso que "Magaly TV La Firme" acaba de destapar. Resulta que Pamela López, la protagonista de los hechos, se sinceró ante Magaly Medina sobre la infidelidad de su esposo Christian Cueva con la también famosa Pamela Franco. Y la historia tiene más vueltas que una montaña rusa.

Revelaciones explosivas: Detrás de la infidelidad de Cueva

La conversación con Pamela López fue un terremoto de emociones. Según Magaly Medina, López no solo compartió detalles íntimos de la relación de Cueva con la familia de Pamela Franco, sino que también soltó el bombazo de que Christian Domínguez, sí, el ex de Pamela Franco, le contó todo sobre la infidelidad.

Pero no solo eso, sino un momento realmente doloroso: el desprecio de Cueva durante su embarazo de riesgo. Pamela López se quebró al recordar las palabras desgarradoras de Christian Cueva durante su embarazo de riesgo. En el reportaje, Pamela reveló: "Él me dijo, ¡anda lleva tu embarazo riesgoso allá en Perú!".

Según la reportera, otro episodio impactante ocurrió en 2019, cuando Pamela estaba embarazada de su última hija. ¡Un embarazo público y de riesgo! Y ahí no queda la cosa, porque mientras Pamela Franco iba y venía a Brasil, coincidiendo con su registro migratorio, Cueva se atrevió a despreciar a Pamela López en su propia casa.

"Ha viajado, me lo ha confirmado, ha viajado, se ha metido a mi casa y justo coincide con el periodo que él prácticamente, me dijo anda lleva tu embarazo riesgoso allá en Perú", dijo Pamela López.

Después de todo: Ni rastro de un divorcio

Y como si eso no fuera suficiente, resulta que no hay ni rastro de divorcio entre la pareja. La abogada Claudia Zumaeta, quien habló con Cueva sobre el proceso legal, soltó el dato de que el futbolista se negó a iniciar los trámites. Dijo que "se le pasaría" y siempre terminaban regresando.

"Nos reunimos (Christian Cueva y yo) para hacer la propuesta, escuchar las propuestas de la otra parte y escuché todo lo que me dijo atentamente. Para ser sincera y bastante pragmática, el tufillo que me dejo es 'se le va a pasar, no te mates'", contó la abogada recordando la entrevista privada.

"(Me dijo) Que no hiciera nada porque esto ya había pasado varias veces y se le iba a pasar en algún momento y enhorabuena porque siempre terminan regresando. Me dejó un sinsabor porque denota que tiene una manipulación sobre la otra persona", agregó la doctora Claudia Zumaeta demostrando su preocupación.

Las redes sociales no se hicieron esperar. ¡La gente está que arde! Los comentarios expresan apoyo a Pamela López y critican el comportamiento de Christian Cueva. Esto está que quema en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook.

En conclusión, el desprecio de Christian Cueva hacia Pamela López y su hija durante el embarazo ha conmocionado a todos. Este escándalo amoroso promete más emociones y chismes en los próximos días. Estaremos pendientes de cualquier detalle al respecto.