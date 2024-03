¡Cierra el capítulo! Pamela Franco descarta retomar su relación con Christian Domínguez: "No hay nada más"

Pamela Franco ha decidido ponerle fin a la etapa con Christian Domínguez, pues aseguró que se mantendrá al margen de los problemas y discusiones por el bienestar de su hija. De esta forma, busca cerrar la difícil etapa que tuvo tras revelarse la infidelidad del cantante de cumbia y padre de su hija. Recordemos que ella también estuvo en el ojo de la tormenta luego de hacerse público que tuvo una relación con Christian Cueva, quien está casado con Pamela López. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco descarta reconciliación

Nuevamente la cantante de cumbia fue consultada sobre el escándalo en el que se vio involucrada por las infidelidades de Christian Domínguez. De igual forma, se refirió a su polémica relación con el futbolista Christian Cueva. Ante ello, Pamela Franco sostuvo que está alejada de las redes sociales y de los programas de espectáculos para que no le afecte. Además, resaltó que está enfocada en su carrera y en su hija.

"La verdad que trato de no ver las redes sociales ni programas para que no me afecte sobre todo por mi hija, deseo seguir enfocada en el trabajo", sostuvo. Asimismo, descartó retomar su relación con el padre de su hija.

"Sí, con él solo es lo de nuestra hija, porque ya a estas alturas creo que no hay nada más. También es por mi paz, la verdad que me he puesto todo atrás (en la espalda) y deseo estar tranquila. Ya no voy a estar discutiendo, ni peleando con él, porque eso no me hace bien a mí ni a mi hija, por encima de todo lo que digan busco mi paz y tranquilidad. Es el papá de mi hija y tendré comunicación con él, por ella, siempre", puntualizó.

Centrada en su hija

Por otro lado, muchos usuarios en redes sociales empezaron a rumorear que ambos podrían retomar su relación, ya que se habían reencontrado para el cumpleaños de su pequeña hija y en su primer día de clases. No obstante, Pamela Franco dejó en claro que solo tienen un rol de padres.

"Hoy empezó mi día así. Una nueva etapa para mi niña que significa mucho, que Dios te guie y cuide. Te amo", expresó Pamela en su cuenta de Instagram sobre el inicio de clases de su hija. Cabe resaltar que ambos estuvieron acompañando a su hija en este día, pero al parecer decidieron hacerlo cada uno por su lado. "Y empezaste mi amor(..) y ahora son 16 años de estudio. Dios", indicó el cantante de cumbia.