Brunella Horna convencida de reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva: "Sí se va a dar"

Brunella Horna fue consultada sobre la situación entre Pamela López y Christian Cueva, después de que el futbolista le pidiera nuevamente disculpas públicamente a través de sus redes sociales. Ante ello, la conductora de América Hoy destacó que su amiga estaría dispuesta a perdonar a Aladino. No obstante, sostuvo que no es algo que quisiera que pase, pues todo el escándalo por las infidelidades del futbolistas ha afectado duramente a Pamela López. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brunella Horna convencida de reconciliación de Pamela López

La presentadora de América Hoy brindó detalles de la posibilidad de que Pamela López se reconcilie con Christian Cueva. Recordemos que Brunella Horna es amiga cercana de ambos y, por ello, es quien sabe detalles al respecto. Por tal motivo, la popular 'Brune' reveló que no le gustaría que se de la reconciliación por todos los daños que ha ocasionado la infidelidad de Christian Cueva. No obstante, ella sostiene que al final ambos sí se llegarán a reconciliar. Solo el tiempo revelará qué es lo que podría suceder.

"Espero que ella esté bien y tranquila por sus bebés (...) Nadie sabe qué va pasar, si me preguntas YO, yo pienso que sí se va dar, pero no me gustaría, el tiempo lo dirá", sostuvo. En contraste, Brunella Horna destacó que solamente ha mantenido comunicación por teléfono con Pamela López y que respeta su decisión de querer distanciarse y encontrar distracción en el extranjero.

Magaly Medina fulmina a Christian Cueva por pedir perdón

En un principio, la periodista manifestó ciertas reservas respecto a la sinceridad del pedido de disculpas de Christian Cueva, mencionando que ya lo había hecho con anterioridad. También sugirió que para ciertas personas, las disculpas podrían percibirse como superficiales y rutinarias.

"Yo no sé por qué esta vez este hombre tendría que ser sincero. Todas las mujeres estamos cansados, hemos vivido un poquito para saber que las palabras no sigfican nada que las promesas están hechas para que las escuchen las ingenuas", manifestó.

Magaly Medina consideró que 'el perdón no quiere decir en retomar una relación'. "El perdón no tiene nada que ver con seguir siendo una pobre idiota al costado de alguien que te maltrató, que te engañó, que te faltó el respeto", manifestó.

Recordemos que el jugador de fútbol emitió unas disculpas a Pamela López y señaló que siempre buscó su bienestar y ahora lamenta haber sido egoísta. "Después de tanto tiempo paso por acá más calmado primero para pedirle a Dios perdón, para pedirle perdón a mi familia a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi y fui egoísta al no escucharla fuiste tú la que me decía mis verdades", sostuvo.