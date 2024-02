¿Cómo dos gotas de agua? Andrés Hurtado afirma que fue confundido con Luis Miguel

Andrés Hurtado alborotó a la población este 24 de febrero luego de asistir al concierto de Luis Miguel, y es que el conductor reveló que fue confundido con el cantante mexicano por su parecido físico.

El presentador de televisión no dudó en compartir con sus seguidores y tomarse diversas fotos demostrando una vez más su humildad.

Como si fueran hermanos

Andrés Hurtado publicó en sus redes la reacción que provocó en el público tras su llegada al estadio Nacional este pasado 24 de febrero.

El conductor aseveró que su peinado y su vestimenta pueden haber sido el motivo para que el público lo confunda con Luis Miguel.

"Luis Miguel me jod**, me dejó con todo el público en el Estadio Nacional. La gente me gritaba 'Luis Miguel' a mí por el cabello y el terno ¿Creen ustedes que nos parecemos dejen sus comentarios?", posteó el popular conductor de TV.

En el video que publicó Josetty en sus redes se puede ver todo el cariño que le tiene el público Andrés y también a sus hijas quienes estuvieron al lado de su padre en todo momento.

Por otro lado, los comentarios de diversos usuarios no se hicieron esperar donde le dijeron de todo al conductor.

"Tu te comiste a Luis Miguel por eso te piden fotos", "Claro que si, son igualitos", "Luis Miguel es un Chancay de a 20 a tu lado", "Luis Miguel de la Av. México será", fueron algunos de los comentarios en redes.

Cabe resaltar que Andrés siempre se ha destacado por ser un personaje hilarante pero sencillo pues siempre tiene una sonrisa para cada persona que se le acerca, de la misma manera con sus hijas que demostraron una vez más porque fueron unas de las duplas más queridas durante su estadía en 'El Gran Chef famosos x2'.

Josetty se compromete

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió fotos de la propuesta de matrimonio que tuvo lugar en un restaurante de Los Ángeles. Las imágenes venían acompañadas de un mensaje romántico de Jossety dirigido a su relación con su novio estadounidense.

Tras la publicación del compromiso entre Josetty Hurtado y Jesse Davis, varias personalidades, incluyendo a Lucía Oxenford, Génesis Hurtado, Laura Bozzo y Susan Prierto, felicitaron a la influencer de belleza.

"Qué maravilla mi princesa lo mejor para ti hoy y siempre te quiero", "Joss, me alegro muchísimo por ti y por él, porque aunque no veo su relación de cerca, puedo sentir desde lejísimos lo mucho que se aman y valoran. Desde aquí te mando un abrazo gigantesco que acompañe esa felicidad que sientes hoy, son 7 años de trabajo en equipo y respeto que finalmente se selló ahora para toda la vida. Todo mi cariño para ustedes", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

"Entramos en la vida del otro solo siendo un par de niños con ojos brillantes y corazones llenos. Lo sabíamos entonces y lo sabemos ahora. Siete años por el resto de nuestras vidas. Jesse y Josetty 02-22-2024", se puede leer en la publicación de la hija de Andrés Hurtado.