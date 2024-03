¡CONFIRMADO! Shirley Arica revela que salió con Christian Domínguez ¿cuándo estaba con Pamela Franco?

¡BOMBA EN CHOLLYWOOD! Christian Domínguez es el tema principal en los diversos portales de la farándula y en La Karibeña no podía ser la excepción. Tras los escándalos de infidelidad a Pamela Franco con Mary Moncada y Alexa Samame, fue "echado" por Pamela López como el "soplón" para que ella se pueda enterar de la relación clandestina entre Christian Cueva y la cantante. A todo esto, se le suma una nueva "bomba": Shirley Arica, la popular "Chica Realidad", confesó en una entrevista para un medio local que salió con el cumbiambero y sorprendió al revelar la fecha. ¿Fue durante su relación con Pamela Franco?

Shirley Arica confirma salidas con Domínguez

Christian Domínguez volvió a las andadas este año. Cuando habían pasado poco más de cuatro años de su "alejamiento" de las infidelidades, un ampay con Mary Moncada y sus chats calentones con Alexa Samame hundieron su relación con Pamela Franco.

Eso no quedó ahí, ya que ahora se sumaría una más a la lista. En una reciente entrevista para un medio local, Shirley Arica "remeció" la farándula local y confesó que hace unos años, ella y Christian Domínguez estuvieron en salidas.

Sin embargo, la sorpresa fue más grande todavía cuando la popular "Chica Realidad" indicó hace cuánto años había sucedido este inesperado "affaire". "Salimos, nos conocimos, es algo que pasó hace cuatro años y nada más. La verdad que las Pamelas y los Christian me importan tres hectáreas de brócolis, ja, ja, ja", señaló fiel a su estilo Shirley Arica.

Este detalle llamó la atención ya que hace cuatro años, Christian Domínguez y Pamela Franco empezaron una relación sentimental y podría haber coincidencia entre las salidas que tuvo el cumbiambero con Shirley Arica y el inicio de su relación con la cumbiambera. Lamentablemente, este detalle no se puede confirmar porque la modelo no especificó el mes de sus salidas, pero, las redes sociales, no tardaron en especular que se podría tratar de un nuevo caso de infidelidad.

Confesiones en el "sillón rojo"

Beto Ortiz compartió las confesiones de la 'Chica Realidad', quien reveló que Christian Domínguez la había besado, pero la cosa no quedó ahí. En una revelación que dejó a todos boquiabiertos, Shirley contó.

"Yo me quedé en la sala con Christian, me saqué la parte de arriba y me eché boca abajo, y en eso siento a alguien que se sube encima mío y me empieza a acariciar, me comenzó a paletear", señaló "La Chica Realidad".

Cabe destacar que esta edición de "El valor de la verdad" nunca salió a la luz, ya que Shirley Arica exponía a varios jugadores de la selección peruana, y en ese entonces, Latina era "el canal de la selección".