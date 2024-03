¿Aprovecha el escándalo? Pamela Franco gana hasta 10 mil soles por evento y disfruta asombrosos canjes

Les traemos la última bomba sobre Pamela Franco, la cumbiambera que sigue dando de qué hablar. Desde su escandaloso romance con Christian Cueva hasta su éxito actual, aquí te contamos todos los detalles.

Pamela Franco gana hasta 10 mil soles por evento y se luce con canjes

En medio de fuertes controversias, Pamela Franco se ha convertido en la protagonista de las portadas de farándula. Primero, la noticia de la infidelidad de su pareja, Christian Domínguez, y después el destape de su romance secreto con el futbolista Christian Cueva. Pero, ¿cómo ha manejado Pamela toda esta tormenta mediática?

A pesar de los escándalos, Pamela Franco no se detiene y sigue trabajando duro. Sus redes sociales son testigos de su incansable promoción, donde no solo destaca sus presentaciones, sino también los increíbles canjes que le llegan por montones.

Canjes de ensueño. Un informe del programa "Magaly TV la firme" reveló el asombroso mundo de canjes que rodea a Pamela Franco. Desde pasajes a Brasil hasta productos y servicios de todo tipo, la cantante parece estar viviendo un sueño.

Con humor, la voz en off comenta, "Al parecer, ser amante tiene sus beneficios. El canje le llegó como los pasajes a Brasil para ver a Cueva, ¡o sea, como cancha!". Además, no deja escapar la oportunidad de promocionar desde mochilas hasta pastillas para bajar de peso.

Ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿cuánto cobra Pamela Franco por sus presentaciones? Según un empresario contactado por el programa, la cifra es asombrosa. "(¿De 8 a 10 mil soles?) Sí, depende del local, según el tipo de evento también", reveló Glenm Montes. Pamela no solo se enfrenta a la tormenta de críticas, sino que también demuestra que su talento se traduce en un buen billete.

Magaly Medina sorprendida con la tranquilidad de Franco

La siempre directa Magaly Medina no pudo ocultar su asombro ante la actitud tranquila de Pamela Franco. "Esta es una tramposa que viene pasando en agua tibiecita, está tranquila, se hace la muertita. No entiendo cómo puede estar tan tranquila fungiendo de alguien que no es", expresó la conductora ante la calma de la ex Alma Bella.

Las críticas no detienen a Pamela Franco, quien sigue en la jugada, dando conciertos y promocionando sus canjes en redes sociales. A pesar de las polémicas, la cantante demuestra que está enfocada en su carrera y dispuesta a dejar atrás lo negativo.

En resumen, Pamela Franco es la estrella del momento. Romances fallidos, canjes, conciertos y polémicas. Te mantendremos al tanto de cada capítulo de la vida de esta artista que sigue facturando. ¡Hasta la próxima!