¿Conspiración? Milett Figueroa tendría teoría sobre su distanciamiento con Tinelli: "Le llenaron la cabeza"

¿Encontró a la culpable? Milett Figueroa no la estaría pasando nada bien en los últimos días, pese a que se luce en cuanto evento pueda. Los rumores sobre su separación con Marcelo Tinelli cada vez son más fuertes y, tras todo lo revelado, la peruana ya habría encontrado a la "culpable" del declive de su romance. Según la prensa argentina, el entorno de la exchica reality señala como culpable a las hijas del presentador argentino y a Yanina Latorre, indicando que estarían confabulando en su contra y llenándole la cabeza al "gaucho" para hacer tambalear su amorío.

¿Milett Figueroa encontró a la culpable de su crisis con Tinelli?

Al parecer, la relación de Milett y Tinelli pendería de un hilo. Las especulaciones sobre el término de su romance se hacen cada vez más fuertes y la gran distancia que hay entre ellos acentúa aún más los rumores.

Marcelo Tinelli sigue disfrutando de sus vacaciones junto a su familia en España, a donde viajó para celebrar sus 64 años, mientras que Milett Figueroa se encuentra en suelo peruano cumpliendo con diversas actividades. Incluso, el manager de la modelo le habría revelado a la prensa argentina que la exintegrante de "El gran chef famosos" no tendría planeado regresar a Argentina, dejando todo en el "aire".

A esto se suma la mala relación que tendría Milett con las hijas del argentino, especialmente con Candelaria Tinelli. Toda esta información ha sido revelada por Yanina Latorre e, hilando fino, la modelo peruana habría concluido que ella sería la responsable del declive de su romance con Marcelo Tinelli.

Fue Mercedes Cordero, panelista de "Desperézate" de Canal de la Ciudad en Argentina, ha revelado supuesta información que le habría llegado desde el entorno de Milett Figueroa. "Hay quienes dicen, desde el entorno de Milett Figueroa, como que ella piensa que Yanina Latorre le habría llenado la cabeza a Marcelo junto con las hijas como para darle a entender que 'esta chica no te conviene'", señaló sobre la ex "Esto es Guerra".

Dio por finalizado el romance

Yanina Latorre es uno de los nuevos nombres que retumba en los últimos días en la farándula peruana. La argentina, continuamente, viene hablando sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y recientemente reveló la mala relación que tendrían las hijas del argentino con la modelo y ahora sorprendió con otra "bomba" que remeció la farándula argentina y también salpicó a la peruana.

Según comentó la argentina, el romance entre Tinelli y Figueroa no da para más y esto lo sabe de una fuente muy confiable, sin embargo, prefiere reservarse el nombre de su "mensajero".

"Rompió con la peruana, aunque me lo niega. Algo pasó, somos muy amigos (con Marcelo Tinelli). Tengo un tema que no puedo contar, porque si no vendo la fuente, pero eso está finiquitado", reveló Latorre.

Todo hace indicar que el presente entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no sería el mejor y estarían más cerca de terminar su relación que de dar un paso más en su romance. ¿Cuál será la verdad de todo?