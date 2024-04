¡Continúan los problemas! Pareja del primo de Marcelo Tinelli se habría peleado con Milett Figuera, revelan en Argentina

El periodista argentino, Agus Rey, se conectó en directo con Magaly Medina la noche del viernes pasado y proporcionó información nueva sobre la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, después de que la modelo peruana reafirmara su romance con el presentador.

En ese sentido, reveló que la modelo peruana habría protagonizado un altercado con Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milett Figueroa habría protagonizado altercado con Mimi Alvarado

Agus Rey reveló detalles sobre el programa reality 'Los Tinelli' y afirmó que Mimi Alvarado, también cantante, ha participado en numerosas grabaciones del programa, tanto en Buenos Aires como en Punta del Este. En ese contexto, mencionó que uno de los episodios de la serie televisiva tratará sobre un altercado entre Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, primo muy cercano a Marcelo Tinelli, y Milett Figueroa.

"También hubo una pelea con Mimi, la mujer del Tirri, el primo de Marcelo. Parece que como en el círculo familiar no terminó de caer muy bien ella. Eso se va poder ver en el reality, porque hicieron hincapié en que no tenían que editar esa parte, querían que quede, que se vea una Milett guerrera", acotó el periodista argentino.

Recordemos que en febrero de este año, Mimi Alvarado contó que protagonizó un choque con uno de los integrantes de Los Tinelli. "Hay conflictos, hay choques, pero hay cosas que van a editar. Yo creo que soy una gran protagonista. No fue un conflicto directo, pero fue una cosita que se malinterpretó", dijo la dominicana. No obstante, no se reveló con quién habría protagonizado este altercado.

En ese momento, le preguntaron si su rival había sido Milett Figueroa pero ella prefirió guardar silencio. "Ella me cae bien. Mientras Marcelo esté feliz, yo también. Milett me cae bien, es divina", acotó.

¿Marcelo Tinelli distanciado de Milett?

El viernes 12 de abril, Magaly Medina se enlazó con el periodista argentino Agus Rey, quien reveló detalles sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Durante la conversación, Rey sorprendió a Magaly Medina al mencionar un detalle sobre las grabaciones del reality show de la familia Tinelli. Informó que Marcelo decidió no contar con la participación de Milett en los últimos episodios del programa, los cuales se rodaron en Madrid, España.

Cabe resaltar que Figueroa participó en los primeros episodios del programa reality "Los Tinelli", los cuales se filmaron en la residencia de Marcelo en Buenos Aires y en su casa de playa en Punta del Este, Uruguay. "El reality se terminó de grabar en el cumpleaños de Tinelli el 1 de abril. Ese fue el bloque final, Marcelo Tinelli, sus cinco hijos y el Tirri. Milett Figueroa quedó afuera del capítulo final", dijo Agus Rey en conversación con Magaly.