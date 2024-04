¿Tan poquito? Magaly Medina revela baja taquilla de 'Vampiras', película protagonizada por Milett Figueroa

Recientemente se estreno 'Vampiras' en las salas de cine peruana, pero al parecer no ha tenido un buen recibimiento. Según un informe de Magaly Medina, la cinta obtuvo bajas cifras al tener poco número de asistentes. A pesar de que la película tuvo publicidad, más aún por la atención que ha generado su protagonista Milett Figueroa, no obtuvo los resultados esperados.

Por otro lado, la modelo peruana reveló que no habría acompañado a su pareja durante su cumpleaños por promocionar la película. No obstante, no estuvo en ningún medio de comunicación para dar más detalles de la cinta. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina revela la baja taquilla de 'Vampiras'

En su más reciente programa, Magaly Medina expuso la baja cantidad de boletos vendidos de la película "Vampiras", la cual tiene a Milett Figueroa como protagonista. La presentadora señaló que, aunque la modelo afirmó que no pudo asistir al cumpleaños de Marcelo Tinelli debido a compromisos de promoción de su película, esto podría no ser cierto, ya que ella ha rechazado aparecer en los medios de comunicación.

"Ella se ha llenado la boca diciendo que le hubiera encantado pasar el cumpleaños de Tinelli junto a él, pero que tenía que cumplir compromisos con grabar la película que había grabado. Una película antigua y no la hemos visto haciendo una campaña de prensa", sostuvo Magaly Medina en un inicio.

"Con las justas ha aparecido en dos programas de YouTube y se ha negado a dar entrevistas a todo los medios de radio, televisión y prensa escrita, entonces cuál promoción; el avant premiere fue anteayer de esa película que por cierto nadie sabe. ¿Ustedes creen que ella fue? No fue", reveló.

"Esto es lo que me ha dado ahorita mi productor, Millet Figueroa, 'Vampiras'. Dicen que solo la han ido a ver 100 espectadoras desde el día del estreno hasta hoy. Entre esto, un fracaso y pasar el cumpleaños con tu novio, tú que harías", enfatizó sobre la baja taquilla.

¿Milett Figueroa cobró por asistir al avant premiere?

Según Yanina Latorre, una conductora argentina, Milett Figueroa habría pedido una compensación de 2000 dólares para asistir a la alfombra roja de la película "Vampiras", pero al final no se presentó en el evento.

El organizador del evento de estreno de Vampiras, película protagonizada por Milett Figueroa, reveló que la modelo peruana no asistió al avant premiere debido a que, al parecer, no pudieron satisfacer sus demandas de pago. "Está cobrando demasiado", dijo para Amor y Fuego.

A pesar de su creciente reconocimiento a nivel nacional e internacional, parece que su vínculo con Marcelo Tinelli está teniendo un impacto en su capacidad para cumplir con sus compromisos de forma regular. Durante el avant premiere de la película 'Vampiras', el equipo de 'Amor y fuego' notó de inmediato la ausencia de la modelo Milett Figueroa.